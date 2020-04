Marplatenses varados en Miami: "En este momento no nos sentimos cuidados"

Las medidas de restricción dispuestas por la pandemia del Coronavirus, continúan afectando a miles de argentinos varados en el exterior, quienes a pesar de insistir con las respectivas embajadas en los distintos países siguen sin poder conseguir un vuelo de regreso a su país.

"Somos 11, todos viajamos por los 15 años de mi sobrina, con mis papás, mi marido y mis hijos. Estamos alojados en una casa que alquilamos cerca del aeropuerto, en un barrio que se llama "Pequeña Haiti", donde estamos desde el 20 de marzo", manifestó Andrea Alonso, quien se encuentra varada con su familia desde hace 20 días en Miami, EEUU, en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde", por Radio Mitre Mar del Plata.

"En realidad el viaje era a Disney, por lo que pasamos los primeros días ahí, por el cumpleaños de mi sobrina y después nunca mas pudimos volver a la Argentina. Mi papá salio el 1 de marzo y nosotros el 6 de marzo desde Mar del Plata. Mi hermano y mi papá tenían boleto de vuelta para el 22 y nosotros para el 23 de marzo y esos vuelos nunca salieron", afirmó.

"Primero nos reprogramaron los vuelos, después los volvieron a reprogramar y ahora ya directamente los vuelos fueron cancelados definitivamente y quedamos a la espera de poder volver en algún momento. Mi papá tiene 78 años, mi mamá es discapacitada motor, por lo que se nos está haciendo cuesta arriba la estadía, siendo que es muy caro vivir en Miami y nosotros estamos encerrados en cuarentena", destacó Andrea.

"La mayor preocupación que tenemos, es estar acá en un lugar donde hay 20000 casos de Covid-19, mas que nada por mis padres que están en edad de riesgo. El único que sale a hacer las compras es mi hermano, a un supermercado que esta cerca, comprando lo indispensable día a día, porque no sabemos cuando vamos a poder volvernos", afirmó.

"Algo similiar que con las compras, estamos haciendo con el alquiler de la casa, el cual vamos renovando cada dos o tres días, teniendo que estar negociando el precio permanentemente", subrayó la argentina varada en Miami, junto a su familia.

"Desde el consulado nos dicen directamente que ellos no saben nada, que no tienen posibilidades de darnos información. La semana pasada amigos de Mar del Plata nos mandaron una lista de vuelos que supuestamente salían desde Miami, por lo que llamamos inmediatamente por teléfono a la embajada y nos dijeron que ellos no tenían ninguna confirmación y que esa información no era oficial", señaló Andrea.

"Supuestamente estamos en la lista de prioridades del consulado. Esta es una situación absolutamente atípica para todos y lo entendemos, hace 20 días que estamos acá y no ha salido un solo vuelo desde acá, siendo este el lugar que mas infectados tiene y donde mas argentinos varados hay y no estamos teniendo ninguna posiblidad", indicó.

"Uno entiende que es una situación atípica y la política pública de cuidarnos, pero la verdad es que en este momento no nos sentimos cuidados", concluyó Andrea.