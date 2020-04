Taxis en cuarentena: "Los pocos que están pudiendo trabajar, ni siquiera cubren los gastos"

Si bien los taxis están habilitados a circular y trabajar en el marco de la cuarentena, la realidad es que la mayoría de ellos no está circulando.

La razón es simple: debido al aislamiento obligatorio, no hay pasajeros. "La cuarentena impuesta como medida de prevención ante el Coronavirus, nos ha traído a nosotros un perjuicio económico importante. Hay que tener en cuenta que en nuestra actividad, el taxista no tiene un sueldo, sino que vive del ingreso diario. Un día que no trabaja, es un día que no se lleva el plato de comida para su casa", manifestó Donato Cirone, Secretario General del Sindicato único de Peones de Taxis (SUPeTax), en declaraciones a El Marplatense.

"Esa preocupación nos ha llevado a realizar gestiones con el gobierno nacional, provincial y municipal, para ver si podríamos lograr acceder a bolsones de alimentos, para los compañeros y sus familias", destacó.

"Hemos tenido eco, con el gobierno del intendente Guillermo Montenegro, por medio de la responsable del área de Desarrollo Social, Verónica Hourquebié y de Diego García, quien es el responsable del área a nivel Nacional, quienes nos proveyeron de cajas de leche y la posibilidad de entregarles a los compañeros un bolsón con alimentos, algo que para nosotros es fundamental", aseguró Cirone.

"Por otro lado, no hemos tenido eco del Gobierno Provincial, a través de la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Raverta, no nos han dado ningún tipo de respuesta, al reclamo que hemos realizado ya que hay mas de 2000 familias, que están pasando por esta situación", remarcó.

"Esto es realmente preocupante, porque en esta caso debemos dejar los ideales políticos de lado y empujar todos juntos para que esto de una vez por todas se termine y no se lleve demasiadas víctimas fatales", señaló el referente de SUPeTax.

En relación a la cantidad de bolsones a los que han podido acceder "ya llevamos entregados entre 600 y 700 bolsones, lo que significa una cifra importante, aunque alcanzan para un par de días. La entrega la estamos realizando los días viernes y los días lunes de 10 a 13", detalló Cirone.

"No solo los chóferes de taxis, sino también los dueños han venido a retirar, ya que incluso a ellos los perjudica, teniendo en cuenta que muchos de ellos no tienen un respaldo económico, para poder afrontar la cuarentena", subrayó.

"Los pocos que están pudiendo trabajar, ni siquiera cubren los gastos, por que el taxista actualmente está 12 horas, para hacer 3 viajes. Por lo que no le sirve ni al chofer, ni al dueño, si tenemos en cuenta el combustible y lo que se debe repartir entre el dueño y el chofer", concluyó Donato Cirone.