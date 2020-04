Médico marplatense varado en Barcelona: "Somos más útiles allá que acá"

El médico marplatense Matías Chuchuy, residente del Hospital Privado de la Comunidad, comenzó una estancia formativa el 1 de marzo en Barcelona, España, para especializarse en cirugía general, la cual duraría hasta el 15 de mayo. Pero, frente a la declaración de la pandemia del COVID-19, fue desvinculado del hospital. En diálogo con el marplatense, Matías comentó: “Somos más útiles allá que acá, soy un médico que en España no puede ayudar y sería mucho más necesario en Argentina".

Dentro de las 120 personas varadas, se encuentran 5 marplatenses: 3 médicos y las respectivas parejas de 2 de ellos. Muchos están en España, pero también hay algunas en Dinamarca, Irlanda, entre otros lugares.

Desde uno de los países con mayor cantidad de infectados, Matías nos contó: “las dos primeras semanas de formación fueron productivas, pero en la segunda establecieron el confinamiento social y me desvincularon del hospital” y añadió cuáles fueron las medidas sanitarias que tomaron en España: “en el hospital donde estaba, en la especialidad de cirugía, se suspendió todo lo programado para la parte quirúrgica, el quirófano quedó sólo para las urgencias o patologías oncológicas graves”. “Todo el equipo de servicio de cirugía se dividió por sectores y por días y no se cruzaban con otros grupos para evitar el contagio y la acumulación de gente”, agregó.

“Esto en un inicio -contó luego- pero cuando la situación empezó a colapsar los mismos médicos cirujanos comenzaron a estar como clínicos en las guardias, a tal punto que luego de desvincularme me contactaron para ofrecerme un trabajo como médico, pero no puedo porque no sería legal”.

En referencia a esto último, el médico marplatense nos comentó que aceleraron la homologación de títulos provenientes de los extranjeros que quieren residir en España y facilitaron el trámite para que puedan trabajar.

Tanto Matías como los otros 119 profesionales de la salud, entre los cuales se encuentran médicos, enfermeros, bioquímicos, trabajadores sociales y psicólogos, intentan regresar a Argentina. Su idea es gestionar una movilización para volver, ya que de las aerolíneas no reciben ninguna respuesta y en la embajada lo único que les piden es completar un formulario que realizan para tener un registro de la cantidad de personas varadas.

“Somos más útiles allá que acá, soy un médico que en España no puede ayudar y sería mucho más necesario en Argentina, pese a que tenemos que hacer una cuarentena de 15 días apenas llegamos, después de cumplida podríamos estar a disposición” y agregó: “la misma residencia nos pidió interrumpir nuestra pasantía y volver para reincorporarnos y ayudar allá”.

Frente a la situación de confinamiento, Matías y su pareja alquilan una habitación: “es lo más habitual y económico, por suerte estamos asintomáticos y fuera de riesgo”, concluyó.