¡Cuidado! Se hacen pasar por veteranos de guerra para estafar

La cuarentena obligatoria no frena a los "vivos" que buscan estafar la buena fe de las personas, utilizando falsamente a instituciones prestigiosas de la ciudad.

En este caso, algunos inescrupulosos, usaron el nombre del "Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata", para vender calcomanías con el logo de la institución.

El Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, emitió un comunicado donde "informa a toda la comunidad de Gral. Pueyrredón, que no están vendiendo ningún tipo de calcomanías y/u objetos que lleven alguna insignia referente a la causa, ante algunas denuncias de vecinos. Por ende, solicitamos que se abstengan de abrirles la puerta y/o atender a este tipo de personas que, no solo se aprovechan del momento que está viviendo la sociedad, sino que también usurpan títulos de Veteranos para un rédito propio".