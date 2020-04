La OMS sugiere el cambio del término "distanciamiento social" a "distanciamiento físico"

En el marco del aislamiento obligatorio por el coronavirus, se recomendó el “distanciamiento social” y la distancia de 1 metro y medio que disponen en las filas que puedan formarse en el momento que realizamos actividades esenciales. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y otros expertos en esta materia recomiendan que dejemos de decirle de esa manera para llamarlo “distanciamiento físico”.

En las redes sociales, las personas se han manifestado sobre la ansiedad, miedo o soledad que les genera el confinamiento, y es que el contacto físico y el intercambio social libera sustancias químicas en el cerebro y el cuerpo que ayudan a reducir el estrés, pero hoy en día es primordial cuidar la salud y es a través de la proximidad de las personas que se puede poner en riesgo la misma.

Es por esto que la OMS recomienda cambiar el término, ya que aquella expresión envuelve una sensación de desconexión de los seres queridos, y mantenerse conectado socialmente es fundamental para la salud mental. En este contexto, lo virtual y la tecnología que tantas veces se ha criticado por generar alejamiento entre las personas, hoy es una opción elegida para mantenernos unidos y lograr un tipo de acercamiento.

Maria Van Kerkhove, epidemióloga de enfermedades infecciosas de la OMS, dijo que “no hay confinamiento de la risa”, la cual desprende endorfinas, que expulsa la energía negativa de nuestro cuerpo y una hormona llamada dopamina, relacionada con los estados del bienestar psicológico.

A pesar de que el término “distanciamiento social” ya está instalado en la conciencia pública y es el más usado en los medios de comunicación, el cambio no debería sugerir una confusión, ya que, a pesar de que todavía haya ciertos desobedientes, es de conocimiento público que las reuniones sociales no pueden ser llevadas a cabo y que la nueva definición que se propone no alteraría estas medidas impuestas.