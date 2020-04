Para evitar despidos, la UOM acordó una rebaja del 30% en los sueldos

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, confirmó este jueves que, para evitar despidos por la crisis del coronavirus, en las próximas horas se firmará una rebaja del 30% en los sueldos de los metalúrgicos que no puedan regresar a trabajar tras la cuarentena.

"La situación está difícil, como en todos los gremios. Cuando se levante la cuarentena muchas empresas no van a tener trabajo, porque está todo parado. Estamos acordando que esas empresas les paguen a los trabajadores un 70 por ciento de su salario hasta que los vuelvan a llamar", confirmó Caló.

En diálogo con radio El Destape, el gremialista adelantó que durante los 120 días de vigencia del acuerdo no podrá haber despidos.

"El que vaya a trabajar, cumpliendo los protocolos, cobrará el 100 por ciento. Es una garantía para los metalúrgicos", confirmó.

Y agregó, en ese sentido: "La UOM se nutre de 22 mil pymes a las que les va a costar pagar lo que acordamos, pero bueno. De aquí a 120 días veremos cómo viene la situación y nos sentaremos nuevamente".

Más tarde en diálogo con el canal de noticias TN, reiteró que "no es la primera vez que la UOM firma estos acuerdos". "Este acuerdo lo firmamos hace dos años en el Sur, cuando las fábricas de Río Grande estaban por cerrar. Es una garantía", ejemplificó.

"Acá nadie sabe qué va a pasar en 4 meses. Le estamos dando una tranquilidad a los trabajadores. Si pueden volver a trabajador, lo van a hacer con el 100% como corresponde. Pero si te quedás en tu casa tenés la garantía del 70% de tu sueldo. No existe en ningún lado del mundo", aseguró.

"Tengo una visión particular de que hay que anticiparse a los hechos. Veo que la situación va a estar muy difícil y hablo con los empresarios. Yo veo que no hay mucha posibilidad de que se reactive muy pronto la industria. Nosotros fabricamos cosas que no sabemos a quién venderle", sintetizó el sindicalista.