Se agotaron en diez minutos las vacunas antigripales en la Zona Sanitaria VIII

La Zona Sanitaria VIII reabrió este jueves el calendario de vacunación antigripal y a los pocos minutos se quedó sin dosis ante la demanda. En el lugar había más de 300 metros de cola, ya que se incluía a todos los grupos de riesgo.

La situación del faltante de vacunas ya se había vivido el martes último en el centro regional sanitario, pero ayer llegaron nuevos insumos y decidieron reabrir la atención. Sin embargo, diez minutos después de las 9 (horario estipulado para comenzar a vacunar), ya no había más dosis.

En esta oportunidad, se aplicaba a mayores de 65 años, a personas con factores de riesgo, a embarazadas y al personal de salud, por lo que se generó gran expectativa, ya que siempre se privilegió a los adultos mayores.

Decenas de personas entre niños, abuelos y familias enteras, se acercaron al lugar desde bien temprano: "Llegué a las 6 y era lógico que hubiera este mundo de gente porque no hay vacunas en ningún lado. El año pasado no me vacuné y este año decidí hacer este esfuerzo por la pandemia. Vivo en un barrio alejado donde se cumple la cuarentena, así que me vacuno, paso por la farmacia y vuelvo a casa", contó Bernabé, uno de los primeros en llegar al lugar.

Por su parte, otra de las personas que se madrugaron para buscar vacunas fue Patricia, quien explicaba a El Marplatense: "Vinimos para vacunar a nuestros hijos que son asmáticos. Es la primera vez que me entero que vacunan a factores de riesgo y no solo a adultos mayores. Vine a las 5 de la mañana desde el barrio Termas Huinco porque hay mucha demanda y pocas dosis, así que supuse que iba a venir mucha gente".

Autoridades de la referencia sanitaria provincial en Mar del Plata y zona, explican que el calendario de vacunación comenzó antes de lo previsto por el avance de la pandemia y que seguirán llegando vacunas para cubrir la fuerte demanda.