Berni en Mar del Plata: "Es clave un mayor control en ingresos y circulación"

El ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni se reunió en el COM con el intendente Guillermo Montenegro y el encargado de la coordinación operativa de Zona Atlántica para COVID-19, Rodolfo "Manino" Iriart. En el contacto con la prensa también estuvo el secretario de seguridad Darío Oroquieta.

La reunión, con la presencia además de representantes de la seguridad, de la justicia, del SAME, y de la secretaría de salud comunal, sirvió para trazar un balance de actuación de los temas referidos directa e indirectamente por la pandemia y las medidas surgidas a partir del DNU del presidente Alberto Fernández.

"Fue una reunión que califico de muy positiva", dijo el ministro ya en rueda de prensa en las puertas del edificio. "Estamos generando mecanismos de articulación con los municipios. Estuve en Bahía Blanca, en Necochea, Tandil y ahora continuo con la recorrida por la costa atlántica", agregó.

"Estamos abocados a tener un mayor control en los ingresos y en la circulación", aclaró el funcionario de Axel Kicillof.

"Hay una sensación de que al no ver aquí los casos de EEUU o España o Italia nos creemos que esto no nos va a pasar. No hay que subestimar al virus. No nos relajemos", sentenció el ministro Berni.

Para Berni, resulta valioso seguir "aceitando temas con los organismos porque eso nos dará mejor control con las personas que circulan". En esa línea, el intendente Montenegro recalcó que "nostamos una merma en la circulación en colectivos".

"El trabajo en equipo es vital", agregó el jefe comunal. "La reunión fue muy valiosa desde todo punto de vista. Creo que es importante aunar criterios en ese sentido".

En otro tramo de la rueda de prensa, Berni se refirió a una consulta puntual sobre los piquetes anunciados en algunos barrios con la presencia de organizaciones sociales realizando ollas populares. "La asistencia de los comités de crisis para los sectrores vulnerables lo consideramos esencial. Hay sectores que están pasando un mal momento y ahi tenemos que estar apoyandolos".

La llegada de Sergio Berni se enmarcó en una agenda que incluye otras ciudades como Necochea, a donde estuvo a primera hora de este viernes.

Luego está previsto concurrir a un operativo de control denominado "dinámico" en Juan B. Justo e Italia. Y finalmente está agendada una visita a la obra del Hospital Modular que se está construyendo a todo ritmo en adyacencias del HIGA.

“El objetivo de estas reuniones es interiorizarnos sobre cómo se están preparando en cada localidad y ver qué es lo más urgente que se necesita, cómo se han conformado los equipos de trabajo, el Comité de Emergencia y los controles que se realizan”, dijo el funcionario provincial