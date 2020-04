Clínica del Niño: "A pesar de estar en alerta, no vamos a dejar de atender a los ciudadanos"

Trabajadores de la Clínica del Niño y la Madre denuncian públicamente que no están percibiendo sus haberes en tiempo y forma. Una situación, que según expusieron ante El Marplatense, no tiene que ver con la pandemia de coronavirus que atraviesa a todos los sectores a nivel económico, ya que se viene repitiendo desde hace seis meses. Aunque hay un estado de asamblea permanente, no dejarán de atender al público.

"Hace varios meses que venimos con cuestiones que tienen que ver con los sueldos, cobrando en cuotas, llegamos a un límite porque no solo es triste la realidad que estamos viviendo con la pandemia sino el golpe al bolsillo", dijo Jorge Oporto, uno de los empleados del sanatorio.

Sin embargo, comentó que no es un problema de estos tiempos: "En la clínica había un conflicto muy grande, donde se hicieron reuniones en el que aseguraron que se iba a hacer un fondo común por parte de los accionistas, destinado a nuestros sueldos. De un momento a otro ese fondo desapareció y ahí, a mediados del año pasado empezamos con este conflicto. Este mes, tendríamos que cobrar lo que la clínica facturó hace tres meses atrás".

Esta situación afecta puntualmente a la parte de enfermería, administrativos, farmacia, ropería y mantenimiento. "Es decir, básicamente a toda la clínica", sentenció Oporto.

En cuanto a la atención necesaria en la actual emergencia sanitaria, afirmó que "da muchísima bronca porque día a día estamos exponiéndonos. No vamos a dejar de estar en el frente de batalla. Las autoridades pretenden que nosotros entendamos la situación, cuando el miércoles pasado apenas percibimos el 25% de los sueldos".

Y recalcó: "A pesar de estar en alerta y asamblea permanente, de ninguna manera vamos a dejar de atender a los ciudadanos".