Magistrados: "El servicio de justicia se está desarrollando en los casos de urgente despacho"

El Colegio de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, transmitieron que por primera vez, el viernes pasado realizaron su reunión mensual por videoconferencia, “donde las/os diecinueve representantes de todas las departamentales han determinado la necesidad de destacar enfáticamente que a pesar de la suspensión de los términos judiciales y de conformidad con las reglamentaciones que, en general, ha acompañado en sus comunicados, el servicio de justicia se está desarrollando en los casos de urgente despacho y en todas las demás causas, de todos los fueros: civil y comercial, familia, contencioso administrativo, de paz, laboral, penal y responsabilidad penal juvenil”.

Aclararon que lo hacen de manera que preservan la salud pública, con la concurrencia a las oficinas solo de los agentes estrictamente necesarios y que la reglamentación permita. También hay magistrados y funcionarios que trabajan desde los domicilios, aún en los supuestos incluidos grupos de riesgo, para intentar avanzar en los procesos.

Es por eso que manifestaron que este compromiso y actividad desarrollada no se compadece con la figura del “asueto”. De esta manera, promovieron la implementación de tecnologías para suplantar actos procesales orales y presenciales que en esta emergencia no pueden realizarse: “No puede pasar inadvertido que los procesos legales no estaban encaminados hacia esas formas y, por ende, tampoco el equipamiento”. Muchas asociaciones, colegios y uniones departamentales dialogan e interactúan con los colegios de abogados y el gremio judicial, en la búsqueda y articulación de modalidades de trabajo.

Plantearon diferentes ideas para promover la construcción de una nueva imagen del Poder Judicial: "Distinto, moderno, dotado y cercano a la ciudadanía", ya que los puestos de trabajo en muchos casos carecen de micrófono y cámara web. Además, la inmensa mayoría de magistrados y funcionarios no son provistos de telefonía celular, sólo se cuentan, en general, con un teléfono por fuero que va rotando en los juzgados de turno, y que en algunos casos no soportan aplicaciones de actualidad.

Otro problema planteado fue los procedimientos de la mayoría de los fueros, que no están aún digitalizados. "La experiencia en estos días de pandemia evidencia, en algunas departamentales, que en muchos casos magistradas/os y funcionarias/os necesitaron desplazar expedientes físicos por las calles, al no contarse con edificios únicos sino con casas alquiladas y distantes", indican.

"Los sistemas o software de administración de justicia y del ministerio público no son los mismos, poniendo en evidencia que la interconectividad entre ambos sistemas hoy resulta imprescindible", subrayan y agregan: "Se verifica una menor provisión de claves para teletrabajo y mayores dificultades para ello en el ámbito de esta última área".

Sostuvieron que desde el comienzo del aislamiento a la fecha, se duplicó la provisión de claves de manera progresiva, pero no es suficiente para satisfacer la demanda de una apertura total de actividades. Otra preocupación, es que el servicio de internet o banda ancha provistos no soporta aún la implementación total.

Además, denunciaron que para afrontar esta situación, están “usando sus insumos personales, en general desactualizados”. Sobre los insumos de higiene inherentes a la epidemia, "pese a las gestiones ingentes que se realizan, definitivamente no llegan en la cantidad adecuada y la limpieza no está garantizada en muchas dependencias".

Asimismo, remarcaron que la designación de funcionarios sigue análoga lógica y que "las demoras en sus designaciones se ven hoy lapidariamente obstaculizadas por la austeridad que reclama la emergencia. Resultando imprescindible su rápida cobertura, atendiendo mayormente a las nuevas urgencias".

Por último, le dieron suma importancia a destacar "la gran vocación de servicio y el renovado compromiso de los funcionarios y magistrados de la administración de justicia y ministerio público en pos de garantizar la tutela judicial continúa y efectiva de todos los habitantes".