Crimen en Villa Gascón: "No entra droga al barrio y eso genera violencia"

Tras el crimen de un joven de 24 años en el Barrio Coronel Dorrego en la denominada "Villa Gascón", en el marco de un conflicto por drogas, la fiscal Andrea Gómez señaló que es notorio un cambio en algunos sectores de Mar del Plata dado que "no ingresa droga al estar la ciudad cerrada, y ello genera violencia".

La víctima fue identificada como Franco Morales. Según informaron fuentes oficiales, cerca de la 1 de la madrugada, Morales se encontraba en Gascón al 7700 cuando tuvo una discusión con dos sujetos que estaban abordo de una moto cuando, por motivos que aún son de investigación, uno de esos hombres sacó un arma de fuego y le disparó en el abdomen.

"El homicidio ocurrió en el lugar conocido en Mar del Plata como la "Villa Gascón", donde una persona identificada por testigos presenciales, terminó con la vida de Franco Morales. Se estima que el hecho habría ocurrido por algo relacionado a la droga. No puedo decir si era para para la venta o consumo, pero las personas implicadas ya tenían antecedentes por este tema", manifestó la fiscal que entiende en la causa, Andrea Gómez, en declaraciones a El Marplatense.

"Personas cercanas al lugar, teniendo en cuenta que se trata de un asentamiento, por la calle Gascón, sindicaron al sospechoso como autor del hecho, por lo que seguimos en la investigación, tratando de dar con el paradero de esta persona, revisando también las cámaras de la zona", destacó.

La persona que resultó victima fatal del hecho, a pesar de haber logrado caminar unos metros y pedirle ayuda a un vecino, que lo trasladó de urgencia hasta el Hospital Interzonal, no pudo brindar información al respecto "lamentablemente no tuvo tiempo de dar ningún detalle, ya que el impacto fue en la zona torácica sobre la zona izquierda, con heridas mortales que le impedía modular cualquier tipo de palabra. Fue trasladado de manera agonizante y al llegar a quirógrafo, a pesar de los esfuerzos de los médicos, fue imposible mantenerlo con vida", sostuvo la fiscal del caso.

Con respecto a la zona donde ocurrió el hecho "se trata de un lugar complicado y convengamos que si hay gente que habitualmente no respeta las normas mínimas, ni la ley, menos va a respetar una cuarentena. De las actuaciones surge que en horas de la tarde ya andaban dando vueltas por el barrio, visitando a un amigo y a otro", aseguró.

Al ser consultada sobre si se trató de un hecho aislado, la fiscal Andrea Gómez destacó que "durante el fin de semana se registraron otros dos hechos mas, relacionados supuestamente con peleas vecinales y a desavenencias, aunque las respuestas de las agresiones no se daba con una simple pelea de vecinos. Que a uno le baleen el auto o la camioneta en la puerta de la casa, no se condice conque uno tenga alguna desavenencia porque un vecino puso una planta fuera de lugar".

Finalmente agrego que "según dicen los operadores, quienes trabajan en estos casos, el hecho de haberse cerrado la ciudad y que no ingrese droga, genera problemas tanto para quien la comercializa, como para quien la consume. Entendemos que de ahí se da el incremento de violencia en este sentido", concluyó la fiscal Andrea Gómez.