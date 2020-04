EDEA presenta un nuevo servicio telefónico para realizar trámites y consultas

Para ayudar a los usuarios a realizar trámites desde sus casas, EDEA amplió las herramientas y puso en vigencia un nuevo sistema de atención telefónica con turnos.

A través de su página edeaweb.com.ar, la distribuidora habilitó la posibilidad a los usuarios de solicitar el día y la hora que desea ser contactado por la compañía vía telefónica para llevar adelante el trámite que necesite y a su vez realizar consultas.

Respecto de los reclamos técnicos informó que continúan realizándose por la vías habituales, el centro de atención telefónica llamando al 499.3332 y 0800-666-3332 y la aplicación EdeaMóvil desde teléfonos celulares.

Además, volvió a aclarar que no se cobran facturas a domicilio, luego de que empleados falsos intentaron estafar a usuarios con este método. “EDEA no cuenta con personal que realice tareas de cobranza ni de facturas ni de otro tipo de actividades y que dadas las características de las tareas que lleva a cabo su personal no es necesario ingresar al interior de los domicilios”

“La empresa de energía solicita a la comunidad que ante la visita de personas inescrupulosas que invoquen ser de EDEA y soliciten pagos o trabajos en el interior de las viviendas se comuniquen de inmediato con el 911 para dar aviso a la policía”.