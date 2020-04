El municipio solicitó insumos médicos que han llegado desde China

Este lunes, el coordinador del gabinete municipal, Alejandro Rabinovich, y el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, llevaron adelante una conferencia de prensa a través de la plataforma zoom. En ese sentido, los funcionarios de Guillermo Montenegro respondieron preguntas de los medios de comunicación locales durante más de una hora.

Al iniciarse la rueda de prensa, Bonifatti destacó que “el intendente Montenegro dispuso medidas restrictivas en los accesos del Partido de General Pueyrredon. Puntualmente, en siete retenes”.

“La persona que proviene del extranjero a Mar del Plata tiene que ir sí o sí a un hotel, al GADA o a Chapadmalal. Los que han solicitado permiso se les toma el contacto y se le hacen estudios”, explicó.

Y remarcó: “Los que salen a una distancia corta tienen que acreditar esa condición. No entra nadie a la ciudad que no tenga permiso”. “En Mar del Plata, no tenemos circulación del virus. Se puso extrema prioridad al no ingreso de personas”, añadieron los funcionarios de Guillermo Montenegro.

"Estamos analizando de pedir, con las autoridades de salud, insumos que han llegado desde China", adelantó el jefe de gabinete.

A continuación, Bonifatti subrayó que “lo difícil de las pandemias es cambiar las consignas. Les pedimos a los vecinos que nos ayuden, que salgan lo menos posible, y si salen que usen tapabocas”. “A medida que aumenten las excepciones, aumentará la circulación”, agregó.

Por su parte, Bonifatti aclaró que “trabajamos para frenar la circulación viral, sin embargo, no pensamos en restringir la salida de los adultos mayores”.

A continuación, el secretario de Gobierno manifestó su preocupación por la situación financiera del municipio. “La recaudación se resiente y así las cuentas públicas. En abril, está dentro de lo pensado, por debajo del 50 por ciento de lo habitual. Estamos trabajando sobre qué tipo de asistencia financiera tendrán los municipios por parte de la Provincia”, afirmó.

Y detalló: “Son medidas excepcionales y le hemos pedido al Concejo Deliberante la herramienta de los fondos afectados, lo cual todas las medidas que están a nuestros alcances se evaluarán”. “Para honrar compromiso mes a mes se está haciendo un trabajo con Provincia y Nación. Hay herramientas de búsqueda de financiamiento y están sobre la mesa en un trabajo responsable”, dijo.

Con respecto al sistema de salud del Partido de General Pueyrredon, Rabinovich detalló que “hay 160 respiradores” y que “nuestro sistema de salud está en buenas condiciones. Sabemos que si logramos frenar la circulación vamos a estar bien, pero sino vamos a estar en una situación compleja”.

Al ser consultado por El Marplatense, el jefe de gabinete remarcó que “la obra del hospital modular en el predio del Higa está en un 90%, en un nivel avanzado, y solamente falta parte del equipamiento interno como conexiones de oxígeno, etc”. Y aclaró luego que el Hospital Modular tendrá "24 camas de terapia intensiva".