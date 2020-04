Ópticas, el servicio esencial que faltaba en las excepciones

Las ópticas se encuentran dentro de las 11 actividades nuevas exceptuadas de la cuarentena que difundió el Gobierno nacional, en el marco del acuerdo con las provincias para la flexibilidad gradual de la misma.

El Marplatense habló con Graciela Zorian, integrante del Consejo directivo del Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires, la cual aseguró que era fundamental por “la necesidad de la gente con anteojos rotos, o sin lentes de contacto”.

“Tuvimos una reunión con el intendente el miércoles, a la que fuimos con el dueño de unos de los laboratorios de cristales, para pedirle la apertura de las ópticas, por lo menos con horario acotado porque somos considerados auxiliares de la medicina por la ley que nos rige, y por la necesidad que tiene la gente con anteojos rotos, o sin lentes de contacto”, comentó al respecto.

Y agregó: “Por suerte fuimos uno de los 5 rubros que eligió Mar del Plata y está dentro de los 11 esenciales que exceptuó el gobierno. Ahora lo único que se espera es que el gobernador saque un decreto por el cual cada intendente de cada localidad le debe solicitar las pautas correspondientes de medida de seguridad y horario. Ya sabemos que es con turno previo porque eso está en el boletín oficial, la gente va a tener que pedir un turno a la óptica por WhatsApp o teléfono y eso lo utiliza como permiso para circular, mostrando el turno es suficiente".

“Falta que nos terminen de levantar el pulgar por la cuestión de que el gobernador le pide a los municipios que les manden las pautas de cada localidad, porque deben ser diferentes de acuerdo a la cantidad de infectados", añadió Zorian.

Además, dijo que tenían preparado un protocolo para cuando llegara el momento de reabrir: “Desde el colegio de ópticos de la provincia, cuando fuimos a la reunión con el intendente de Mar del Plata, presentamos medidas de seguridad y toda una serie de normas de acuerdo a lo que nos exigieron y una vez aprobado el rubro nos pidieron ajustar algunas cosas. Se hizo todo y se presentó. En ese sentido está todo bien”.

Al consultarle por el hecho de la obligatoriedad de la utilización del barbijo o el tapabocas y la complicación que genera para las personas que usan anteojos y se les empaña, Graciela explicó que sugiere la limpieza de los vidrios con limpiacristales, y que hay que hacerlo varias veces en el día.

Y terminó con el comentario sobre el vídeo que se viralizó con el consejo de usar un jabón en seco en las dos caras de la lente y frotarlo con un paño en seco para sacarlo: “Hoy en día es todo orgánico y las lentes se rayan con los elementos secos, se alteran los antireflex, no recomendamos eso. El uso del alcohol tampoco, también estropea a algunos materiales de armazones y los antireflex. Lo ideal es agua jabonosa para limpiar cualquier anteojo y en cuanto lo empañado, a mí me sirvió el anteojo sobre el barbijo, no por debajo que queda más pegado y pasa menos aire”, concluyó.