Coronavirus en el puerto: "Los dos casos confirmados son asintomáticos"

El intendente Guillermo Montenegro, junto con la secretaria de salud, Viviana Bernabei, brindó una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones y Monitoreo de Mar del Plata en alusión a los dos casos detectados de coronavirus en el puerto local.

"En el día de hoy por medio de un llamado del SAME tuvimos la información de que a través de testeos masivos, los resultados de dos personas que se dedican a la pesca dieron positivos. Uno en un barco que está volviendo a la ciudad y otro que todavía no había zarpado. A partir de ahí salió el protocolo de prevención. Esos barcos quedarán en cuarentena, y aquellas personas no podrán bajar del barco", explicó el intendente.

"Probablemente hoy en el parte de la noche figuren como sospechosos positivos porque falta la confirmación de estos casos a través del sistema de salud municipal, ya que el testeo fue efectuado por la empresa", destacó.

"Primero hay que determinar con un segundo análisis la posibilidad de contagios, y poder determinar el nexo epidemiológico de los dos casos", agregó.

"El barco amarrado quedará en cuarentena, con la gente dentro. Tenemos que tener claro que son asintomáticos, y no tienen ninguna de las patologías. Esto tiene que ver con lo que venimos planteando hace varios días con la búsqueda de casos asintomáticos, y es por eso que se hicieron más de 200 hisopados de personas que han venido de lugares con coronavirus", comentó Montenegro.

"Se les hizo el testeo masivo a los trabajadores desde la empresa, cuando llegó la información se tomó la decisión del regreso del barco, la consulta al sistema de salud y ahí se tomó conocimiento y se informó la prohibición de bajar del barco", subrayó.

"Como en todos los casos, añadió después-, se va a investigar a la gente que estuvo con ellos, ya que algunas luego terminaron dando otros positivos asintomáticos".

Además, explicó que "el 80 % transcurre la enfermedad sin síntomas, hay que testearlos para evitar que llegue a otros la enfermedad, sobre todo a los grupo de riesgo".

"No hay que poner en duda la circulación viral hasta no saber cómo se contagio. Hay que investigar los nexos, nuestros casos positivos han tenido algún contacto directo en otro país", agregó.

"No hay precisiones de donde surge el contagio, lo importante es tener claro que todas las personas que están el buque se queden ahí hasta tener claro el panorama".

El jefe comunal aseguró que habló con los gremios y mañana la secretaria de salud, Viviana Bernabei, mantendrá una reunión con los representantes de los trabajadores.

Montenegro se refirió al testeo masivo del personal del buque, y dijo que "el protocolo interno que manejan sobre cuando salir o volver es decisión de ellos, ante la novedad actuamos nosotros".

Por su parte, la secretaria de salud aseguró que "hay muchísimos síntomas que se han ido actualizando con el estudio de las personas contagiadas, con esto estaba la posibilidad de que cualquier persona transcurra asintomática y genere contagio".

Con respecto a los testeos masivos, Bernabei apoyó la decisión de salir a buscar a las personas potencialmente portadoras y reducir así la transmisión comunitaria. "De los 200 testeos, el jueves o viernes estarán los primeros resultados".