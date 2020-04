Crece la preocupación de los Intendentes por la crisis económica en los municipios

Las medidas de prevención adoptadas por el gobierno Nacional como prevención al avance del Coronavirus, han puesto en una situación compleja a la mayoría de los municipios en cuanto a lo económico, teniendo en cuenta, la marcada reducción en la recaudación proyectada, la cual ha caído casi un 50 por ciento en varios de los distritos.

Más allá de que el gobernador Axel Kicillof ha transmitido serenidad con la noticia de que la Nación girará fondos para cubrir los sueldos básicos, los jefes municipales profundizan la idea sobre necesidad de poner en marcha ciertos sectores internos, bajo el concepto de abrirse hacia adentro y cerrar para afuera, con los controles correspondientes de prevención.

"Para nosotros ha sido muy estresante este primer mes de la cuarentena, con muchas cosas que tenemos que estar viendo que hacen otros y les dan buen resultado. Cosas que también nosotros hemos innovado y nos han dado resultado y las hemos compartido", manifestó Esteban Reino, intendente de Balcarce en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde" por Radio Mitre Mar del Plata.

"Es una situación que genera conflictos variados, pero hemos ido resolviéndolos de la mejor manera, aplicando el sentido común. Todo es muy nuevo, con una legislación que va cambiando todos los días", aseguró.

En referencia a los conflictos generados, Reino sostuvo que "son los relacionados mantener la actividad comercial cerrada y sobre como se interpretan las medidas, con respecto a los diferentes sectores. Como en todas las leyes o medidas, siempre hay grises y eso genera rispideces. Desde nuestro lugar tratamos de buscar en determinados casos, que corresponde y que no y dentro de que condiciones".

"A Balcarce puede entrar todo el mundo, aunque sí controlamos la temperatura de la gente que ingresa, tomamos datos, sobre todo cuando vienen de zonas de riesgo, teniendo que hacer la cuarentena correspondiente. Lo que hemos realizado, es cerrar los caminos secundarios de tierra, para poder tener un mejor control en los accesos principales", detalló.

Al ser consultado sobre los casos registrados en Balcarce, el jefe comunal señaló que "hasta el momento no hemos tenido ningún caso positivo gracias a Dios. Hemos tenido varios sospechosos, que han resultado negativos y hasta ayer teníamos 22 personas en aislamiento obligatorio".

En relación en como la cuarentena está afectando en el aspecto económico al municipio "al igual que en todos los municipios, sino tenemos una ayuda de provincia, vamos a tener inconvenientes similares en el 80% de los municipios de la provincia. Si no recibimos una asistencia financiera, con esta caída de la coparticipación, se nos va a hacer imposible pagar los sueldos municipales, incluso teniendo en cuenta que veníamos ordenados en ese sentido", concluyó Esteban Reino.

Por su parte el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, manifestó que "vamos transitando esta cuarentena de la mejor manera posible. Es algo muy difícil, es algo a lo que no estábamos acostumbrado y realmente hay que estar presentes, estamos todos los días hablando con los vecinos a través de las redes, tomando varias medidas, para tratar de que la cuarentena se cumpla como corresponde".

En referencia al intento de ingreso de turistas "el último fin de semana largo prácticamente no tuvimos intentos de ingreso al partido, por parte de turistas", por otro lado sostuvo que "no estamos teniendo casos de Covid-19. Hemos descartado 11 casos y ahora tenemos pendiente uno, del cual estamos esperando el resultado", afirmó.

En referencia a lo económico y la cobrabilidad desde el municipio, Barrera señaló que "ha bajado notablemente el ingreso, porque la municipalidad estuvo 14 días cerrada, lo que ha llevado a una baja en la coparticipación, la cual está atada a los ingresos brutos, al impuesto automotor e inmobiliario, los cuales han prorrogado los vencimientos en toda la provincia".

"La verdad es que tenemos una gran preocupación en este sentido, pero que también el gobierno Nacional ha destinado 120 mil millones de pesos a cubrir a las provincias, por lo que estamos esperando en la provincia de Buenos Aires tener parte de esa donación en los municipios, para así equilibrar el déficit que tenemos", subrayó.

"Para el pago del mes de abril no creo que tengamos inconveniente, inclusive hemos adelantado en una paritaria 3 mil pesos a los trabajadores municipales, pero seguramente el problema lo vamos a tener en el mes de mayo. Hay que tener mucha mesura y tratar de administrar lo mejor posible la municipalidad, porque la crisis nos pega a todos", concluyó Gustavo Barrera.

Por otra parte Sebastián Ianantuony, intendente del partido de General Alvarado, sostuvo que "en nuestro caso estamos muy contentos con como se viene llevando a cabo la cuarentena. Hemos implementado controles en los accesos tanto de la localidad de Miramar, como de cada una de las localidades que integran el partido de General Alvarado y eso hoy nos ha permitido que no tengamos ningún caso positivo".

"Hoy nos hemos reunido con el gabinete y estamos evaluando como darle continuidad a la cuarentena, teniendo en cuenta una posible extensión. La semana pasada hablamos con el gobernador Kicillof, para enviarle las excepciones, con los protocolos correspondientes para introducir nuevas actividades que no fueron contempladas en el decreto nacional", destacó.

"Ahora comenzaremos a evaluar la reanudación de la obra privada, por lo que estaremos convocando a los gremios y a los colegios profesionales, para que unifiquemos un criterio común, con respecto al protocolo sanitario. También he mantenido comunicación con la ministra de Gobierno, Teresa García, porque no estaba especificado el articulado de atención médica, con respecto a aquellos profesionales que no son estrictamente médicos, pero son servicio de apoyo, como los psicólogos, Kinesiólogos, Podólogos y Nutricionistas, entre otros", detalló el intendente de General Alvarado.

En referencia a la espera de una ayuda por parte de la provincia en referencia al aspecto económico del municipio, Ianantuony indicó que "sin dudas la situación económica es crítica para todos los municipios. En nuestro caso, a partir de la semana pasada reabrimos la caja, pero se entiende que en este contexto, se va a alcanzar una caída histórica en la recaudación y esto complica seriamente las finanzas de cualquier municipio, por mas ordenado que se encuentre".

"Realmente es una situación muy compleja que nos preocupa, sobre todo para los meses venideros y los aguinaldos del mes de Junio. Seguramente le encontraremos una solución, pero sin dudas es algo que merece una análisis profundo, para no perjudicar a los mismos de siempre", subrayó.

Finalmente con respecto a lo que viene con la cuarentena, Ianantuony sostuvo que "entiendo que se viene un escenario de flexibilización, con una reactivación de la economía y la presión de los sectores populares que necesitan que esto suceda, para no entran en un nivel de asistencialismo, que no seria posible afrontar incluso a nivel Provincia y Nación".