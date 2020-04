Créditos UVA: "El Gobierno no hace más que patear la pelota hacia adelante"

La pandemia complicó a todos los actores de la economía y quienes ya venían con dificultades, profundizaron sus inconvenientes, como los tomadores de préstamos de créditos UVA.

Una realidad desesperante porque son monotributistas o cuentapropistas, que no tienen ingresos a partir de la cuarentena y algunos ya han decidido vender sus propiedades para afrontar las deudas.

"En realidad se ha complicado más de lo que estaba nuestra situación porque mucha gente se ha visto afectada por sobremanera porque los tomadores de créditos son monotributistas o cuentapropistas, lo que implica que sus ingresos son nulos por lo que, si antes de esto era difícil hacer frente a las cuotas, ya hoy es imposible", manifestó a El Marplatense, Javier Ferra, referente de los Hipotecados UVA Mar del Plata.

Según explicó, no hay soluciones de fondo ya que consideró que "desde el Gobierno han sacado otro paliativo. En tres años de vigencia de crédito, van dos gobiernos que meten mano en el sistema de los UVA. Si el gobierno que lo lanzó y el que viene después iba a solucionarlo, pero ante cada complicación va a meter mano quiere decir que el sistema es deficitario. Con el congelamiento se hace una bola de nieve, porque lo que no pagamos ahora, se acumula para septiembre. El Gobierno no hace más que patear la pelota hacia adelante, cuando lo que exigimos es salir de este sistema UVA".

"Lo que necesitamos es dejar de ir detrás de la inflación porque no hay ningún indice en la Argentina que corra por encima de la inflación, que es el más nocivo para la actualización de un crédito. Como se desindexó la economía en general, pedimos que se haga lo mismo con los créditos, ya estamos con la soga al cuello", solicitó el referente de los damnificados marplatenses.

Hay 5 mil familias afectadas, pero el número no se ajusta solamente a créditos hipotecarios, sino que es más amplio porque hay créditos automotores y personales que se ven afectados de la misma manera.

En el caso de una nueva extensión de cuarentena, Ferra referenció que "hay gente que ya no está pagando y se va a tener que negociar con los bancos, de quienes no esperamos nada. Sí esperamos del Gobierno, que dice que esto es un contrato privado y no se puede meter, que lo haga de la misma forma que lo está haciendo con las cuotas y otros créditos. Muchos están viendo la posibilidad de vender la propiedad y con ello saldar el crédito con el banco y quedarse con una diferencia, algo que con el salto del dólar se pierde".