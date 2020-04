Gastronómicos reclaman un protocolo para liberar la actividad comercial

El empresario gastronómico, Juan Rodríguez, reclama un protocolo de seguridad para que los rubros comerciales puedan empezar a trabajar de a poco. En diálogo con CNN radio Mar del Plata, propuso algunos ejemplos de medidas, como habilitar el 50% de las mesas, tomar fiebre en la entrada y no permitir el ingreso de personas mayores de 60 años.

“Entiendo que la situación es traumática pero para nosotros es asfixiante, necesitamos poder empezar a trabajar. Nuestra actividad es mucho más compleja de poder habilitar que otras, pero podrían armarse protocolos de seguridad médica y de alguna manera ponernos en movimiento. La realidad es que sentimos que no vamos a terminar nunca de aplanar la curva porque no existe. En Mar del Plata hubo 12 días sin casos, el día 12 se presentó uno que había venido de Brasil y otra vez 4 días sin casos”, comentó al respecto.

Para los comercios la cuarentena arrancó antes, “el viernes 13 ya no abrimos las puertas de los restaurantes, los bares el domingo 14 fue el último día que abrieron y los cafés a partir del día 20 cerraron". “No hay un plan a nivel nacional, estamos con la soga al cuello y esperamos una ayuda del gobierno, lo que nunca fue una intención, pero necesitamos una respuesta para ver cómo empezar a ponernos en marcha, lentamente, pero de alguna manera hay que arrancar", agregó Rodríguez.

“Independientemente de lo económico que es desastroso, también estamos con una angustia por no poder hacer nada, hay unas ganas de trabajar bárbaras, aunque sea de a poco. Es muy complicado, entre los alquileres, los empleados y los proveedores, que nos llaman diariamente y no tenemos una respuesta para dar porque la actividad se paró de un día para el otro”, añadió.

Además, comentó que presentará un protocolo con el apoyo de muchos comerciantes de Mar del Plata para plantear algunas medidas de seguridad a implementar para empezar a funcionar: “Hablamos con médicos para ver de qué manera podemos ser seguros, tomar fiebre en la entrada, no permitir el ingreso de personas mayores de 60 años, sacar el 50% de las mesas con las medidas de higiene correspondientes y si alguien tiene fiebre poder denunciarlo a un medio municipal para tomar medidas en el asunto”.

Frente a la posibilidad de usar otras alternativas para enfrentar la crisis, dijo: “El trabajo de delivery no existe, no tiene nada que ver con lo que trabajamos, hay un socio por cada local con un colaborador, pero sobra con estas dos personas, estamos con la gente sin trabajar”. Y agregó que “hay varias cosas para flexibilizar dentro del rubro, como la posibilidad de realizar el “take away”".

Asimismo, aclaró que para la situación de los trabajadores están a la espera de medidas, pero que no le ve “una salida al rubro a mediano plazo, por eso hay que liberar de a poco la actividad, ya que nos esperan meses muy duros por delante, lo que va a hacer que muchos comercios directamente no puedan volver a abrir”.

“Ya no hay espalda para aguantar esta situación, a pesar de que la temporada fue buena y esto ayudó, no fue buena para todos y no a muchos les queda espalda, recién se había logrado salir de los problemas que se arrastraban de otros años”, concluyó.