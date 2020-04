Comedores barriales: "En el municipio están firmando acuerdos entre gallos y medianoche"

Entre las consecuencias negativas de la pandemia del Coronavirus y la cuarentena dictada por el Gobierno Nacional para proteger a la población de contagiarse, en los barrios advierten que una de las que más urgentes de atender es la provisión de comida para comedores, merenderos y personas en situación de vulnerabilidad.

Por este motivo, vecinos de diferentes barrios de la ciudad se manifestaron en las puertas de la municipalidad, para visibilizar esta problemática y reclamarle al intendente que "la ayuda que brindan a las distintas organizaciones sociales, sean equitativas para todos", según manifestó Jorge Rodríguez referente de comedores barriales, en declaraciones a El Marplatense.

"Somos compañeros de distintos barrios de Mar del Plata, y nos estamos manifestando, que nosotros venimos desde diciembre reclamando una ayuda, teniendo en cuenta que también tenemos merenderos y comedores. Hasta el pasado sábado hemos podido atenderlos, con plata que hemos aportado de nuestro bolsillo y con alguna que otra donación que nos han dado algunas panaderías y verdulerías", destacó.

"Estamos visibilizando esta problemática, porque nos enteramos que a fines de la semana pasada, firmaron un acuerdo con dos agrupaciones de Mar del Plata, con bolsas de alimentos y carne. Nosotros estamos llamando desde hace 20 días a la secretaria de Desarrollo Social, Verónica Hourquebié y no hemos tenido ninguna respuesta", aseguró Rodríguez.

"Sabemos que se enojaron en la última manifestación que realizamos, cuando les dijimos que sabíamos que estaban haciendo las cosas mal y que queríamos saber donde iban a parar los 8 millones que se recibían de todos los impuesto en Mar del Plata. Hoy por hoy sabemos que a la brevedad le van a dar 8 millones al municipio para comprar mercadería para agrupaciones locales y queremos ser parte de esa ayuda del gobierno Nacional y Provincial", subrayó.

"Nosotros ya no podemos mas y realmente no puede ser que desde diciembre nos estén diciendo que iban a colaborar con todos por igual, y con nosotros no ha sido así. Estamos necesitando fundamentalmente alimentos y leche, por parte del municipio", detalló el referente barrial.

"Hay mucha gente en Mar del Plata que por las medidas de la pandemia, no está trabajando, que no ha podido cobrar la ayuda de los 10 mil pesos, no tienen una tarjeta de un Plan Social, ni nada, por eso le pedimos al intendente que por favor se siente con nosotros, porque el nos tiene que dar una respuesta, teniendo en cuenta que es la autoridad máxima de Mar del Plata", señaló Rodríguez.

"Sabemos que hoy con esta manifestación estamos rompiendo la cuarentena, pero no es algo que se nos ocurrió porque sí. La preocupación que tenemos en los barrios, es que necesitamos llevar algo para que tengan los chicos, para que puedan seguir alimentándose", remarcó.

"La gente no se tiene que enojar con nosotros por esta visibilización, sino con el municipio y Desarrollo Social, que están entregándole a los mismos comedores que ya le entregaron anteriormente, firmando acuerdos entre "gallos y medianoche", concluyó Jorge Rodríguez.