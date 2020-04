Día del Trabajador de la Construcción: "Para nosotros hoy es un día lamentable"

Este miércoles los trabajadores nucleados en la Unión Obreros de la Construcción (UOCRA), festejan su día de acuerdo a lo establecido en el Art. 19 del Convenio Colectivo de Trabajo 76/75; teniendo el alcance de todos los feriados nacionales y siendo considerado este día como no laborable y pago.

Particularmente esta nueva celebración del Día de la Construcción, encuentra a los obreros de la UOCRA en un situación particular, en función de la pandemia mundial por Coronavirus y en el marco del aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno de la Nación.

"Realmente nos encuentra muy preocupados, no solo por los efectos que nos ha generado la pandemia. Nosotros ya veníamos en caída libre a nivel trabajo en Mar del Plata. Esto ha complicado absolutamente todo, de momento solo estamos teniendo dos o tres obras públicas, como el hospital modular, dos ampliaciones en dos hospitales mas y prácticamente no hay mas nada", manifestó el Secretario General de la UOCRA, seccional Mar del Plata, César Trujillo, en declaraciones a El Marplatense.

"Estamos muy complicados para poder cobrar la quincena. Las empresas prácticamente están todas cerradas y no quieren cumplir con el decreto que establece que no debe haber ni despidos, ni suspensiones por 60 días. Lo cierto es que si bien no te despiden, ni te suspende, pero tampoco pagan", aseguró.

"La verdad es que ya no sabemos que hacer y esperamos que el gobierno nos brinde alguna medida de ayuda, algo que lamentablemente lleva tiempo y necesitamos comer todos los días, por lo que estamos muy complicados y es un tema muy difícil, fundamentalmente en este día tan importante para los trabajadores y sus familias que toda la vida, que vivían esta fecha con festejos, como una tradición de muchísimos años y hoy lamentablemente no lo podemos festejar de ninguna manera", remarcó Trujillo.

Con respecto a las obras privadas, el referente de la UOCRA sostuvo que "creemos que se podría ir trabajando en algunos casos, alternando los turnos de los trabajadores, con todas las medidas de prevención, como para poder ir avanzando al menos. No se entiende para que permiten abrir los corralones, si no podemos trabajar, o las pinturerias, que pueden estar abiertas y los pintores no pueden trabajar".

"Consideramos que el mayor problema está en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, donde muchos compañeros viven en el conurbano y para ir a trabajar tienen que tomar trenes, dos colectivos, subte, entonces si se complica, pero acá nosotros vamos en bicicleta, en moto, o caminando, por lo que acá se podría trabajar, pero evidentemente falta voluntad política", afirmó Trujillo.

"Entendemos que debemos cuidarnos ante esta situación, pero también debemos encontrar una solución y tener en cuenta algunas actividades. El 10% del PBI de Mar del Plata, es de la industria de la construcción y hoy hay mas de 400 obras paradas y esto no es poca cosa, ni mucho menos", detalló.

"La verdad es que para nosotros hoy es un día lamentable, de reflexión y le pedimos a quien tenga un cargo, como el gobernador o el presidente, tener en cuenta nuestra situación. Hay que encontrar una solución a esta problemática, porque la gente va a salir a trabajar igual, porque no tienen para comer", concluyó César Trujillo.