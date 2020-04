Piden liberar datos móviles a los estudiantes para clases virtuales

Desde Acción Marplatense propusieron un proyecto para que las empresas de telefonía liberen datos móviles para los estudiantes de los colegios que asisten a clases virtuales. Paula Mantero, concejal de AM, contó a El Marplatense los detalles.

"El antecedente más importante es que la Federación Universitaria Marplatense gestionó la liberación de los datos móviles, en función de las páginas web que estuvieran relacionadas con "edu.ar", ya que los universitarios usan sus datos para conectarse y seguir con la formación de sus carreras", dijo la concejal.

En relación a esto, Mantero comentó: "Creemos que el sistema educativo municipal, que es bastante amplio, tiene las mismas posibilidades de gestionar y congeniar, desde la secretaria de educación, con las empresas de telefonía celular para que liberen los datos y los docentes y estudiantes puedan facilitar la información y la formación en estos tiempos".

"Esta cuarentena nos ha generado un cambio en nuestros hábitos y costumbres, y el tema de la educación primaria, secundaria y universitaria también ha hecho que los estudiantes estén en sus casas conectados con sus celulares y notebooks", comentó.

Esto, indicaría una medida fundamental para que no se corte con el tramo pedagógico y todos tengan a su alcance los materiales de estudio: "Justamente, el plazo más largo para iniciar las actividades en cuestiones normales va a ser la educación, con lo cual no nos parece menor que se gestione y se contemple esto, así como también, que la secretaria de educación genere una formación para sus docentes de cómo asistir a sus estudiantes en las clases virtuales porque no todos los docentes están preparados para manejarse con las nuevas tecnologías", concluyó.