Preocupación por los sueldos de los trabajadores de alfajores Balcarce

La pandemia ha transformado el presente y futuro económico de todos los sectores del país y el mundo. Mar del Plata venía de una buena temporada y se preveía un repunte en materia comercial e industrial. Pero el coronavirus frenó casi todas las actividades.

Una de las tantas que fue afectada fue la de pasteleros. Y el titular del Sindicato, Carlos Vaquero, ofreció una muestra de la realidad que se vive en el sector. "Se está atravesando una situación muy crítica. Los trabajadores están padeciendo una situación nunca antes vista en el mundo. En muchos lugares se están tratando de resolver temas salariales ya que el trabajador es el que más pierde por lo que intentamos preservar las fuentes de trabajo e incluso hicimos acuerdos de sumas no remunerativas", le dijo a El Marplatense.

Asimismo puntualizó que "tenemos el caso de Postres Balcarce donde pagaron la primera quincena de marzo y la segunda ya no. Tuvimos una reunión y se comprometieron a que durante la semana iban a estar pagando y tampoco la cumplieron. Están tratando de sacar un crédito para poder hacerse cargo de los sueldos de abril y mayo. También hay pedido de subsidios, pero se deben agilizar porque la gente no tiene un peso. Y no sólo para nuestro sector, sino para todos".

En cuanto a cuestiones más generales, Vaquero sostuvo que "hubo diversas situaciones en las que no se ha pagado marzo, otros que han suspendido y despedido sin pagarles. Por eso estamos enviando cartas documento. Nosotros estamos dispuestos al diálogo y pregonamos el sustento de la fuente laboral, porque cuando esto pase la actividad se va a reactivar".

Aunque también reconoció que, cuando se acabe la cuarentena, "va a ser muy difícil normalizar y recomponer la situación en todo el país. Hay que reactivar la economía de una manera especial y el Gobierno va a tener que poner énfasis en esos temas a los efectos que sea rápida".