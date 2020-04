Caso Claudia Repetto: "El fiscal Castro huyó como rata por tirante"

El hallazgo del cuerpo de Claudia Repetto, tras la captura por parte de sus hijos del único y principal acusado del femicidio, Ricardo Rodríguez, no terminó la historia. De hecho, recién ayer se solicitó la prisión preventiva y fue removido del cargo el fiscal Fernando Castro, algo que la abogada de los familiares de la víctima venía solicitando desde mediados de marzo.

Precisamente, esta información fue provista por la propia Noelia Agüero, quien expresó que "se dictó la prisión preventiva tal cual lo solicitó el fiscal Castro, pero que declinó su competencia al juzgado N° 2 a cargo de Saúl Herrandonea y la fiscalía N° 7, a cargo de Fernando Arévalo. Se hizo en base a que el fiscal adujo que el tuno había arrancado desde el 2 de marzo al 8 inclusive y que el 1 (día de la desaparición de Claudia) no estaba de turno. Vengo muy enojada y decepcionada con el Poder Judicial, porque encontraron una salida elegante para Castro, sin que salga la resolución correspondiente porque desde el 16 de marzo venimos denunciando todas la irregularidades, que después quedaron plasmadas con los resultados finales".

Y agregó: "No me sorprende que encuentren las formas, pero el fiscal Castro huyó como rata por tirante. ¿Estuvo un mes y medio para darse cuenta que no estaba de turno? El doctor Castro quiso ser más vivo que todos y decir, yo me voy solo, a mi no me sacan".

En relación a la solicitud por la remoción, la abogada ejemplificó: "Yo quería que el no trabaje más en la causa porque era imposible, aparte era muy doloroso para los familiares de la víctima. El hijo más chico contó que, cuando estaban desesperado en la búsqueda de claudia, lo llamó al fiscal Castro para que manden a la Brigada de Santa Fe, a lo que el fiscal le contestó: ´¿Quién te creés que sos? Mandale un mensaje al presidente´. Y esas conversaciones están grabadas. Ahora se va sin la resolución que corresponde. No hay que ser abogado para darse cuenta todo lo que ocurrió en esta causa".

"Procesalmente, Rodríguez tendrá que estar privado de su libertad hasta tanto sea el juicio. Y generalmente, los juicios en Mar del Plata, tardan alrededor de 12 o 15 meses. Incluso hubo que reprogramar otros y sumarle que hubo asueto administrativo, a causa de la pandemia", dij sobre el acusado.

Aunque añadió que "ahora resta esperar para ver si la defensa apela esta prisión preventiva, que son cinco días. Hasta que eso no ocurra, la causa no va a ir a la fiscalía N° 2".