Cuarentena: "El 40% de quienes sacan el turno, no van al banco"

Los bancos volvieron a abrir sus puertas por segunda semana consecutiva en el país, y añadieron operatorias, según comunicó el Banco Central el sábado pasado, como la posibilidad de realizar depósitos y extraer moneda extranjera.

Pero en esta oportunidad la atención no se realiza según la finalización del último número del DNI, sino cualquier día de la semana que acuerde la entidad financiera con el cliente, quien previamente deberá sacar turno online o por las plataformas que el banco informe en cada caso, el que también sirve como permiso para circular.

"Los bancos comenzaron la semana pasada con un cronograma de turnos, los cuales se adjudicaban de acuerdo a la finalización del DNI. A partir de esta semana esa metodología ya dejó de tener efecto y simplemente depende de la capacidad operativa de cada sucursal, o sea que un cliente puede pedir un turno hoy, otro mañana y otro pasado, ya no es una limitante el número de DNI", manifestó Guillermo Martínez, secretario general de la seccional Mar del Plata de La Bancaria, en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde", por Radio Mitre Mar del Plata.

"No esta habiendo grandes cantidades de gente en los bancos, mas allá de que en casi todas las entidades, los trabajadores que están asistiendo, son menos que los habituales, porque hay muchos compañeros que están incluidos en los grupos de riesgo", destacó.

"En la mayoría de los bancos se ha adoptado un sistema de turnos rotativos, como una medida de anticiparse de que algún caso positivo, no implique una cuarentena de todo el personal, sino de la mitad, pero en general la actividad se ha normalizado bastante y se está desarrollando sin mayores inconvenientes", afirmó Martínez.

Con respecto al cumplimiento de los turnos asignados por los bancos, el referente de los bancarios sostuvo que "realmente no se han cumplido en muchos casos. Nosotros somos representantes gremiales y no tenemos muchas veces toda la información concreta, pero por lo que hemos podido apreciar en el trabajo diario y en el contacto con los compañeros, podemos decir que un 40% de quienes sacaron el turno no concurrieron".

"A este hecho hay que sumarle el hecho de que a partir de esta semana, una misma persona puede sacar varios turnos en una misma semana. La semana pasada si alguien sacaba un turno para el martes por ejemplo, después no podía volver a sacar un turno hasta la semana próxima, ahora eso cambia, pudiendo sacar mas de un turno en la misma semana", señaló Martínez.

"También debemos tener en cuenta que estamos viviendo circunstancias totalmente extraordinarias, tanto los empleados como los clientes, por lo que posiblemente muchas personas sacaron turnos y por determinadas cuestiones no han podido asistir realmente. De todas maneras la realidad marca que el 40% de quienes sacan el turno, no van al banco", remarcó.

"Algunos bancos han implementado un sistema de pre atención, estableciendo un primer contacto con los turnos dados, permitiendo una reconfirmación de los mismos. Lo cierto es que son situaciones nuevas para todos, que se van desarrollando y analizando en la medida que suceden", concluyó Guillermo Martínez.