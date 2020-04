El presidente y el gobernador garantizaron salarios y salud para el municipio

A 36 días de la cuarentena establecida por el Gobierno Nacional, el intendente de Mar del Plata hizo un balance del aislamiento, y habló en el programa de radio "Antes que sea tarde", por radio Mitre,

"Un día que arrancó muy temprano porque habíamos tenido problema que intentaron robar en el CEMA, la carpa que se instaló al lado para covid-19, habían querido entrar a robar insumos que se iban a usar para atender a la gente, fue detenido pero tuve un malhumor importante, en el medio de una pandemia que te roben instrumentos destinados a usar contra eso es increíble"

"Estoy muy orgulloso de cómo reaccionaron los marplatenses, me parece que acá hubo una demostración de adultez política, incluso en haber declarado la emergencia antes que nadie, con unanimidad en el concejo deliberante, uno puede tener diferencias pero ante la emergencia se pudo trabajar todos juntos".

"El 20 de marzo, una semana antes decidimos la suspensión de clases, el cierre de los balnearios, de los cines y los bares, sabiendo la importancia que esto es para nuestra ciudad. Desaconsejamos que vengan a la ciudad incluso antes de la declaración de la cuarentena obligatoria, con un fin de semana largo que se aproximaba".

"Cuando uno ve cómo reaccionó la gente y que los empresarios y los gremios ayudaron con sus hoteles para poder hacer atenciones en nuestra ciudad, cuando se ve el resultado de que todavía no tenemos acreditada la circulación viral en nuestra ciudad uno cree que el trabajo que se está haciendo es el correcto. Aunque se complica la economía y el encierro es angustiante, la única vacuna objetiva es el aislamiento social".

"Trabajar al margen de las diferencias políticas en conjunto con el gobierno Nacional, Provincial y Municipal fue un ejercicio muy importante y nos va a dejar una enseñanza con dolor, como digo yo, porque nadie estaba preparado para enfrentar una pandemia de estas características, que es la es de apretarnos y todos juntos empujar para el mismo lado".

"Si dentro de las qeu estan dentro del decreto nacional, todo lo que tiene que ver con opticas y deliverys, y hay personas cuidando eso y lo estamos resolviendo, con protocolo, q los protocolos cambiaron, y ahora el protocolo es para cuando sale de la casa para q la salud de los operarios y empleados cuidar y evitar cualquier riesgo.

Respecto a las actividades flexibilizadas, el intendente comentó que consultó por "tres actividades más para la ciudad, una sería la fábrica de calefactores y de tanques, por la época que viene y porque el 40% de esa producción se hace en nuestra ciudad, la industria textil para poder trabajar para el invierno, con todo la producción en un solo lugar para evitar el traslado del virus y el de los balnearios ya que acá se mantiene hasta semana santa la temporada y no se pudo llevar adelante el desmonte de todo eso".

"El pedido está en evaluación, porque hubo muchísimos, lo volví a hablar con el jefe de gabinete y está en estudio porque la provincia lo eleva a Nación, se hace la consulta con epidemiólogos y a partir de ahí se baja el instructivo y las formas".

En referencia a qué actividades podrían reactivarse, una inquietud de muchos marplatenses y trabajadores, Montenegro manifestó: "Yo tengo una responsabilidad que es el cuidado y salud de la gente, no podemos jugar con eso en el medio de esto y sobre todo habiendo hecho el esfuerzo que se hizo hasta ahora".

Y agregó después: "Lo que uno vio en el mundo es que cuando se aflojó cuando no se tenía que las consecuencias fueron terribles, hay que mantener una curva baja para que no colapse el sistema de salud, ni la economía, porque si habilitas una actividad y esa actividad se contagia, esa empresa cierra, con lo cual hay que ser extremadamente cuidadoso".

"La que maneja la evolución de la apertura de actividad es la curva del contagio, hay que ser muy cuidadoso, a mi no me van a encontrar en el lugar de poner en riesgo la salud de los marplatenses".

Respecto a la coparticipación de la provincia , explicó que "el índice que se maneja sobre eso fue históricamente malo para la ciudad, ayer hablé con el gobernador y el presidente sobre esto y me dieron la tranquilidad de que lo que tiene que ver con los salarios va a estar garantizado, no tengo duda que esto se puede llevar adelante con una ayuda financiera que ya está disparada". Y añadió después: "Cayó la recaudación de la provincia con lo cual cae ese porcentaje que toca además de caer también la municipal

Al referirse a los testeos masivos, dijo que "el testeo a vos te puede determinar si tenes la enfermedad, pero si te contagias al otro día sos alguien que puede contagiar, tendría que ser un testeo diario, no es tan sencillo, porque el testeo puede dar la seguridad de que no hay problema, como con el barbijo, pero no son cosas que te salvan, hay que seguir manteniendo los protocolos".

"Vamos a hacer testeos masivos con las personas de riesgo, los repatriados, los personal de salud, pero para evitar la posibilidad de que haya más contagios, pero no para descartar que está sano porque esa persona mañana puede no serlo", comentó.

En referencia a los marplatenses repatriados, el intendente explicó que "están con las comodidades mínimas básicas para pasarla, nosotros nos encargamos del alojamiento. Nosotros nos encargamos de la comida, de la cuestión médica, la telemedicina en caso que sea necesario, pero ninguna persona está con síntomas y se están terminando los testeos".

Respecto a los proyectos futuros para la ciudad, remarcó que "uno de los grandes desafíos que tenemos todos es estar juntos, empujando, ya estamos teniendo reuniones con los sectores para ver como nos preparamos para el día siguiente porque no se va a reactivar de un día para el otro. El gran desafió que nos toca a los que gobernamos, tiene que ver con el de reactivar lo mas rápido posible todo y eso es en conjunto con los distintos sectores".

Al consultarle por la flexibilización en el sector de la obra privada, Montenegro respondió que no, "la provincia de Buenos Aires es una de las provincias con circulación viral importante, si bien nosotros no la tenemos puede que mañana sí, por lo cual no es el momento todavía". Y concluyó al respecto: "Si mantenemos la curva así hay algunas actividades con protocolos estrictos pueden ser planteadas"

¿El intendente se realizó un testeo? - "No me realicé un testeo, tengo dos mellizos bebés y mi mujer embarazada, y me informe para evitar cualquier tipo de posibilidad de contagio, ingresar y dejar la ropa en una bolsa, bañarme primero y después recién tomar contacto con mi familia, es inadecuado hacerme el testeo según lo indica el protocolo del Malbrán.