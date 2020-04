Malestar de la UOCRA con empresarios marplatenses: "Hay muchos miserables"

Cesar Trujillo, el Secretario General de UOCRA Seccional Mar del Plata, mostró preocupación por la falta de pagos de algunos sueldos de los trabajadores de la construcción, y advirtió que llevarían el reclamo al Ministerio de Trabajo. En declaraciones a El Marplatense, el sindicalista dijo: “algunos empresarios han pagado, otros a medias y otros nada, parece que no tienen familia y no piensan en la gente”.

“Estamos preocupados por esto, hay empresarios que dejan mucho que desear, yo digo que serían pseudo-empresarios. La pandemia mandó a casa a todos los trabajadores, pero el decreto implementado dice no suspender ni echar por 60 días, para todos los privados, con el pago de la tabla salarial”, expresó Trujillo sobre la situación.

“Algunos han pagado, -explicó-, otros a media y otros nada, parece que no tienen familia y no piensan en la gente. Muchos se han hecho ricos a costillas de los trabajadores por decirlo de alguna manera, con bronca lo digo porque son momentos difíciles para todos, no solo para los empresarios”.

Sobre el estado de los trabajadores en el medio de la crisis, Trujillo dijo: “Aquellos que viven en los barrios periféricos, si no llevan el sustento no tienen forma de darle de comer a sus hijos. Realmente encontramos muchos empresarios miserables, en estos momentos difíciles dejan a la gente tirada y sin pensar en el que tiene familia".

Y agregó después: "Hay que poner una mano en el corazón y ayudarnos entre todos, después somos solidarios y salimos a aplaudir a los médicos, a todos aquellos que están haciendo el servicio público y se están arriesgando, pero a los que obligadamente estamos en casa no nos pagan el sueldo ni nos tienen en cuenta, es un momento muy triste sin duda alguna”.

En referencia a la situación de trabajo, el Secretario General de UOCRA Mar del Plata comentó: “Obra pública hay muy poca, está la obra del hospital, en la que 70, 80 compañeros están poniendo el hombro para ponerlo a disposición, y trabajamos contratados por EDEA para el mantenimiento de alumbrado”, pero, sostuvo que “hay que buscar la forma de que la industria de la construcción pueda volver a trabajar, hoy han autorizado a 9 provincias para empezar con las obras privadas”.

Más adelante, remarcó: “El mensaje es a estos pseudo-empresarios que en estos momentos no se acuerdan de los trabajadores que tienen familia o la casa sin terminar. A nosotros no nos dan bolsa de comida, no tenemos subsidios porque al estar registrados no estamos anotados en ninguna lista para que nos den nada, y encima tenemos a estos empresarios que realmente dejan mucho que desear”.

Respecto al reclamo, dijo que lo llevarían al Ministerio de Trabajo “para que cumplan con la ley, antes o después van a tener que pagar, iremos hasta las últimas consecuencias para que les paguen el salario a los trabajadores como corresponde y como marca la ley”.

Reiteró que algunas empresas cumplieron con el pago y que algunas dieron algo a cuenta y respecto a esto aclaró que están abiertos al dialogo: “que se sienten con los trabajadores y les digan te voy a pagar en dos o tres veces, para que puedan comer”.

Por último, Trujillo concluyó: “Estamos todos preocupados por la pandemia y le damos valor al sentido puesto en que es peligroso para la vida, pero para la vida también hay que comer y pagar cuentas, y algunos no se acuerdan de los pobres trabajadores que hicieron esta ciudad tan hermosa como mar del plata con sus manos”.