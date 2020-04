Un médico de PAMI en Rosario denunció que "están mandando a morir a la gente"

Un médico que trabaja en el Policlínico Pami II de Rosario difundió un video por sus propios medios dando cuenta en las condiciones insalubres en las que los distintos profesionales de la salud de ese lugar trabajan. "Están mandando gente a morir", manifestó, dando cuenta de las habitaciones, baños y los elementos de prevención que utilizan allí.

Se trata del doctor Daniel Raúl Mettifogo (Matrícula Nacional 13.215 de Santa Fe), quién mostró las condiciones de las habitaciones en donde hacen la guardia los médicos: camas cuchetas una al lado de la otra, violando el distanciamiento social; baños en malas condiciones; y barbijos de uso convencional (no los profesionales, como deberían usar los facultativos); mascarillas frágiles y mínimas condiciones de higiene.

“No es la cárcel de Coronda, éste es el lugar en donde duermen los médicos que están de guardia”, dijo Mettifogo, mostrando una de las habitaciones en donde se aprecia un pasillo muy estrecho para caminar y una cobija tapando una ventana.

Además, dejó en claro que el video "no tiene ningún tinte político, porque no soy político; ni ningún tinte de ningún sindicato porque no estoy afiliado a ninguno, soy un profesional de la Salud Pública, trabajando en Pami”.

“Estos son los barbijos, créanme, esto no es un mosquitero, es el barbijo que nos dan en la institución. Lo peor de esto es que quien los entrega es un colega, me está molestando decir la palabra ‘colega’ quien entrega esto sabiendo lo que va a generar en la persona que lo reciba. Estoy cansado que hablen de la Salud Pública como si fuéramos nada”, aclaró.

Asimismo, confirmó que hay casos de Covid- 19 en el Pami II: “Este bicho ya entró, ya tenemos una colega que está en esa situación”.

Dos fuentes de la institución le confirmaron al portal Rosario Nuestro que la situación es real, que los médicos del lugar no trabajan en las condiciones que deberían frente al actual contexto de coronavirus: "No hay batas y no hay barbijos correspondientes", dijeron. Y agregaron que a la mayoría los elementos los están "comprando con la plata de nuestro bolsillo para protegernos".

“Cuando ustedes se pregunten por qué hay tantos enfermeros, mucamos, médicos y personas trabajadoras de la salud están en estas condiciones, es porque no se entregan los materiales”, enfatizó Mettifogo.

Otra de las denuncias que realizó el profesional, es que “en este lugar se están sub-hisopandos a la gente, no están haciendo todos los hisopados que corresponden, es decir, que si tenemos gente con el virus y no está con síntomas ya está contagiando a los demás”.

“Esto lo hago (difundir el video) para que todo el mundo sepa que en este lugar están mandando a morir a la gente, es la realidad. Lo único que quiero es que nos respeten”, concluyó.