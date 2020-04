Zona Sanitaria VIII: complicaciones en la disposición para vacunar

"Tienen las vacunas y al personal para que lo hagan efectivo, no tienen excusa. El riesgo, si llueve, lo corremos nosotros, ¿qué tiene que ver ellos si están adentro vacunando?", le dijo a El Marplatense un hombre que estaba en la fila de Zona Sanitaria VII desde las 7 de la mañana y le avisaron que no iban a continuar con la aplicación de la vacuna antigripal.

"Dicen que no van a vacunar porque no vinieron los enfermeros y las dos personas que están vacunando supuestamente no saben nada. Nos mandaron a hablar con el Director, pero no vino y no hay ninguna autoridad", manifestaron en el pedido de explicaciones.

"Si están vacunando y tienen horario hasta las 14, que lo hagan. Dicen que van a poner 10 o 20 vacunas más y listo. Es la tercera vez que vengo. Me dijeron que hoy daban 300 números y no vacunaron ni a 40 personas. Cuando llegamos a la puerta te dicen que no siguen vacunando", continuó la queja.

Como consecuencia, alrededor de las 9, informaron desde el establecimiento que continuarán, salvo que vuelva a llover y se repartieron los números a los que estaban en la fila y a nadie más.