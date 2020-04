Afirman que la deuda con los guardavidas "no es consecuencia de la pandemia"

Guardavidas, la historia de cada cierre de temporada. Finalizando abril, el sector reclama deudas de salarios, de algunos empleados. El 2020 no es la excepción y la cuestión se reitera.

"Algunas empresas privadas y concesionarias de la zona de Punta Mogotes y lo que es al sur del Faro, todavía están adeudando algunos salarios del mes de marzo, en algunos casos es total y en otros, parcial. No es consecuencia de la pandemia que estamos viviendo o la falta de explotación del último período porque el mes de marzo lo tiene presupuestado en sus gastos y obviamente ya está calculado", expresó Luciano Grimaldi, referente de la Unión de Guardavidas Agremiados. Y añadió: "Entendemos la situación actual por cuestiones bancarias, pero nos preocupa que no se resuelven".

En relación a los motivos del endeudamiento de costumbre y una solución factible, le dijo a El Marplatense que "hay muchos empresarios que en febrero y marzo se atrasan en los pagos porque ven que la temporada está pasando y al momento de pagar ven que ya no tienen explotación para marzo o abril. Desde octubre o noviembre ese dinero ya está calculado, pero al momento de pagar se ponen remolones para sacarlo del bolsillo. La solución es ir por un operativo de seguridad en playas unificado por un mismo empleador, que es el estado municipal y lo empresarios encargarse de ver cómo solventan el operativo".

"Nos evitaríamos los problemas de cada temporada, que vienen desde hace 20 años", sentenció Grimaldi.

Y en relación a la forma de seguir adelante con el reclamo, el referente de UGA expresó que "en el corto plazo buscamos comunicarnos con los empresarios para ver en qué situación están y luego se verá cada caso en particular por lo que no descartamos una movilización. No obstante, creo que hay cuestiones más urgente de toda la sociedad y es el momento de todos ayudar. Apelamos a la buena voluntad de lo empresarios".