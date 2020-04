Una marplatense solicitó ayuda al Presidente para que su hijo pueda volver

Rosana E. Febraio es marplatense y desde el 19 de marzo que no puede dormir. El problema que la desvela es la falta de su hijo en el hogar. Lautaro, estaba de viaje en Estados Unidos y producto de la cuarentena quedó varado en el país norteamericano.

Los intentos fueron números, desde el 24 de marzo compraron todos los pasajes posibles para que el joven estudiante de kinesiología pueda regresar a su hogar, sin embargo, ninguno se terminó concretando.

"Estamos a días de llegar al mes de Mayo y el panorama es incierto, sin noticias o conocimiento de que estén evaluando algún plan para que nuestros hijos vuelvan", destaca un extracto de la desesperada carta que Rosana le envío al Presidente Alberto Fernández pidiendo ayuda.

La carta finaliza, recordando a Fernández que él tiene a su hijo en Argentina que esta solicitud "se la pide una mamá que también quiere tener a su hijo a su lado".

LA CARTA COMPLETA

Mar del plata, 23 de Abril 2020

Sr Presidente de la República Argentina

Dr. Alberto Femandez

De mi consideración:

Luego de noches sin dormir y días eternos, decidí comunicarme con usted a través de este medio para poder expresar lo que estamos viviendo familiares de argentinos varados en el exterior. Sin ánimo de que querer hablar por otras personas, pero si con la fe de que esta carta podrá hacer alguna gran diferencia y obtener alguna respuesta certera.

Mi nombre es Rosana E. Febraio, soy una de las mamás que espera en Argentina el retorno de su hijo, Lautaro, que se encuentra ahora en EE.UU. Somos una familia que hemos hecho un gran esfuerzo durante todo el año 2019 para poder acompañar a mi hijo en su anhelo de ir a trabajar, experimentar y ampliar sus conocimientos en ingles viajando a otro país por 4 meses en un intercambio laboral y de idioma.

Lautaro es argentino, estudia la carrera de Kinesiologia a nivel universitario y se ocupó y preocupó en dejar su vida académica al día, para cuando volviese poder seguir adelante con su proyecto de vida. Hoy nos encontramos desde el 19 de Marzo, detenidos en el tiempo. Compramos un primer vuelo ese mismo dia, luego el 24 de Marzo otro y así sucesivamente. TODOS fueron truncos, cancelados, fronteras cerradas, etc. Estos pasajes se compraron siguiendo las instrucciones o el asesoramiento, de nuestra cancillería o consulado; que día tras día iban dándonos información de que hacer, pero al día siguiente la instrucción o asesoramiento era otro. Yo como mamá cumplía con lo que me decían porque, Sr. Presidente, la desesperación es absoluta, y cuando esto pasa uno desea y necesita confiar en su país, en sus gobernantes, en las instituciones, porque este es mi país y entiendo que quiere a sus hijos en su patria.

Estamos a días de llegar al mes de Mayo y el panorama es incierto, sin noticias o conocimiento de que estén evaluando algún plan para que nuestros hijos vuelvan. No hay esperanzas y ya la angustia es insostenible, para ellos (son varios los que se encuentran en esta situación como usted ya sabe), como para nosotros. Nos sentimos a la deriva. Es vivir" día a día con la desazón de despertar, hablar con nuestros hijos y NO PODER, como madre, ayudarlo; me siento atada de pies y manos.

Soy consciente de que el país, y usted como presidente, tienen demasiados problemas, pero por favor, ellos SON ARGENTINOS y tienen derecho de estar en su país, quieren hacerlo, quieren estar con sus afectos y familias, es decir ESTAR EN CASA.

Finalmente, Sr. Presidente, se lo pido por favor con todo el respeto que se merece y en nombre de todas las personas que se encuentran varadas y de todas aquellas mamás, papás, hermanos, tios, filas en general, amigos, que necesitan ver a sus seres queridos. Usted es papá y entiendo que tiene a su hijo en Argentina, se lo pide una mamá que también quiere tener a su hijo a su lado.

Desde ya mis más sincero agradecimiento y espero le llegue esta carta a sus manos.-

Con todo respeto.

Rosana E. Febraio DNI: 18346937