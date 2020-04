La lluvia como aliada de la cuarentena

Que al menos la lluvia los detenga. Entre la falta de comprensión a la ampliación del DNU de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y los "grises" que dejan a libre criterio los ya famosos 500 metros a la redonda de las viviendas para el esparcimiento, los marplatenses tuvieron un domingo al aire libre. Algunos fueron infraccionados, aunque otros tantos se manejaron como se hizo costumbre en la Plaza Colón y sus alrededores.

Sin ser un justificativo para romper la cuarentena, este domingo soleado invitó a muchos a salir, "a esparcirse". No obstante, la semana no será benevolente para los irresponsables desde lo climatológico. Se esperan jornadas no tan frías, pero con grandes probabilidades de lluvias; una gran invitación para quedarse en casa, al menos por unos días.

Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia alrededor de un 70% de precipitaciones desde la mañana hasta la noche, con un temperatura máxima de 16º. Mientras que el martes la posibilidad de lluvias se mantendrá hasta entrada la tarde, con 19º de temperatura máxima. Ya en la noche, se pronostican chaparrones, que se mantendrán durante el miércoles, con un leve descenso de la temperatura (17º). El jueves dará tregua, con precipitaciones aisladas por la tarde y ofreciendo mejoras en la víspera del fin de semana entrante.

Así las cosas, aquellos que quieran pasear no serán tan osados y tampoco querrán sacar al perro por tiempos prolongados. Ojalá el mal clima sea una ayuda para que la cuarentena se respete, al menos por unos días.