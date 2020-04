Acusan a la UCR de “frenar” sesiones virtuales en el Concejo Deliberante

Concejales de la oposición le reclaman al Presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco, que avance en la implementación de un sistema tecnológico para continuar la labor legislativa a distancia, de forma virtual y segura en el HCD local.

“Pedimos que se considere la posibilidad de implementar una iniciativa similar a la que se adoptó desde la Cámara de Diputados de la Nación donde se desarrollaron avances tecnológicos para continuar la labor legislativa a distancia, de forma virtual y segura”, explicó la concejal, Mercedes Morro, en declaraciones a CNN Radio Mar del Plata.

Y sostuvo que “proponemos es llevar adelante un desarrollo tecnológico para el trabajo remoto en el Departamento Deliberativo. Implementando para ello herramientas tecnológicas para el funcionamiento remoto de las comisiones internas, los Presidente de Bloque, la tramitación de los asuntos entrados, y las sesiones del HCD”.

A continuación, Morro criticó a los concejales de la UCR por "frenar" la iniciativa. “Estoy preocupada. Estoy pidiendo que se lleven adelante las reuniones de las comisiones internas y sesiones del Concejo Deliberante en forma on line. Este proyecto que presentamos todavía no se ha tratado. Lo apoyan el Frente de Todos, Acción Marplatense y la Coalición Cívica”, indicó la edil.

A continuación, le apuntó al bloque de concejales de la Unión Cívica Radical. “El presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco, y Vilma Baragiola no están de acuerdo con este proyecto. Lo están frenando. Nos dicen que no sería legal, pero otros municipios y el Congreso ya están avanzando con las reuniones y sesiones on line. No entiendo las trabas del radicalismo”, sentenció Morro.