Fuerte reclamo y denuncia en el Consejo Escolar

En las puertas del Consejo Escolar, delegados del Frente Multicolor, se manifestaron para pedir garantías salariales para los docentes que actualmente están sin trabajo por no haber podido asistir a las Asambleas durante este año y denunciaron que hay una sobrecarga para los que están en actividad por la modalidad de clases virtuales que, de todas maneras, no alcanza al 100% de los alumnos.

"Decidimos hacer una presentación exigiendo una garantía salarial porque hay 600 compañeros docentes empadronados que están sin trabajo", expresó Mario Tarres, referente del Frente Multicolor, que a su vez agregó que "estamos reclamando para todos ellos, como mínimo, un cargo testigo, el equivalente a módulos u horas para que puedan sobrevivir. Esto implica también que hay una sobre ocupación y trabajamos muchas más horas que en clase y que no todos los alumnos acceden porque no hay wifi abierto o no tienen la posibilidad de comprar fotocopias".

"Hay un montón de carencias y claramente no es lo mismo una clase virtual que presencial. Hoy no se puede con tareas sobrecargadas, cuando hay compañeros que no tienen trabajo", aseguró Tarres.

Asimismo, otro de los delegados como Rodrigo Peruzzaro explicó que "ante una situación extraordinaria se tomaron medidas extraordinarias y lo que estamos reclamando son planificaciones centralizadas de las demandas objetivas de los trabajadores que no cobran su salario".

Y en cuanto a la intervención de los sindicatos, afirmó que "entendemos que hay una connivencia del Gobierno Nacional, Provincial y Municipal con las conducciones de SUTEBA y CTERA porque hay un sistema burocrático de anotarse en planes que no resuelven de fondo las necesidades de las familias".