Crudo informe sobre el impacto de la pandemia en el sector productivo de Mar del Plata

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata elaboró un informe detallado sobre el impacto de las medidas de Aislamiento Social Preventivo en el sector productivo del Partido de General Pueyrredon.

En el mismo se destacan, sector por sector, los principales inconvenientes que sufren ante la falta de actividad por la cuarentena. El estudio incluye a la industria, el turismo, el comercio, los sindicatos y las cooperativas, notándose inconvenientes graves y similares en todos los rubros.

Según lo recavado en este trabajo, las preocupaciones comunes a todos los sectores está relacionada con la falta de ventas e ingresos, con su consecuente corte en la cadena de pagos.

Se marcan incovenientes como la falta de insumos y/o materia prima en la industria, y se resalta la búsqueda con las nuevas metodologías de venta (on line / delivery) en el comercio.

En cuanto al turismo, la situación es mucho más incierta y hasta el momento no han podido acceder a las herramientas implementadas por el gobierno por diversas causas, consideradas fundamentales para el sector.

En relación a los sindicatos y organizaciones sociales, solo alrededor de un cuarto del total de los trabajadores sindicalizados continúan en actividad. En tanto que las organizaciones de la economía popular y las cooperativas sociales no logran generar las fuentes de ingreso necesarias para sus integrantes. Hay una enorme preocupación en el sector especialmente en el empleo, previendo mayores niveles de exclusión, precarización laboral, desempleo, pérdida del poder adquisitivo del salario y pobreza.

En otro de los sectores estudiados, la gran mayoría de las cooperativas de trabajo se encuentran produciendo menos del 20% de su nivel habitual o están completamente paradas, como es el caso de cooperativas de educación y de servicios profesionales. En aquellas cooperativas cuya actividad no es esencial, se esperan serias dificultades para sostener a sus asociados, ya que los fondos de reserva y ahorros son insuficientes o nulos.

El informe fue confeccionado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y elaborado a través de su Secretaría de Vinculación con el Medio; de los Grupos de Investigación Análisis Industrial; y Turismo y Sociedad; y el Grupo de Extensión Economía Social y Solidaria, con la colaboración del Consejo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

A esto se le adiciona las consideraciones de representantes de instituciones empresariales vinculadas al comercio, de cooperativas y de organizaciones sindicales y sociales.

El resumen ejecutivo del trabajo indica:

RESUMEN EJECUTIVO

INDUSTRIA

+ La capacidad instalada utilizada de la Industria del PGP se ha visto reducida a la mitad a partir del comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), con empresas con valores iguales a cero y con una fuerte caída de las ventas.

+ La mayoría de los empresarios hoy manifiestan inconvenientes con la adquisición de materias primas -principalmente demoras en los tiempos de envío y aumentos de precios-, aun cuando debido a la disminución de la producción las empresas todavía cuentan con stock de materias primas e insumos.

+ Se observa una caída de las ventas al exterior, así como demoras o suspensiones de exportaciones.

+ La introducción de nuevos productos en medio del ASPO, responde en general a necesidades surgidas a partir de la pandemia y que en muchos casos se realizan como donaciones.

+ Con relación a la mano de obra, la medida más referida por las empresas encuestadas es la reducción de la carga horaria, con poco atraso en el pago de salarios de marzo y un leve aumento en la morosidad en el mes de abril.

+ Ninguna de las firmas encuestadas ha despedido personal en el mes de marzo, ni considera hacerlo en el mes de abril.

+ Existe una preocupación generalizada respecto de la continuidad de los pagos, tanto de salarios como de impuestos, proveedores, servicios y alquileres. Un tercio de la muestra no pagó impuestos en el mes de marzo. La opinión que prevalece es que los efectos negativos del ASPO no se observaron aún en su plenitud.

+ El principal problema financiero mencionado es la ruptura en la cadena de pagos. Esto se profundizará en tanto persista la baja demanda y/o la falta de permiso para operar.

+ La gran mayoría de las empresas han implementado trabajo remoto, sea por encontrarse cerrados sus locales, por tener trabajadores en grupos de riesgo o exceptuados de ir a trabajar, o por minimizar la cantidad de personal en las empresas.

+ El delivery es la estrategia de venta que más empresas han incorporado.

+ Más de dos tercios de la muestra han accedido o se encuentran tramitando alguna de las herramientas de ayuda ofrecidas por el Estado Nacional.

+ La obtención de los permisos de circulación para los trabajadores es la dificultad más mencionada por las empresas que se encuentran en actividad.

+ La percepción de los empresarios acerca de la continuidad de sus empresas en esta coyuntura se ve fuertemente asociada al sector de actividad y al tamaño de la empresa.

+ Hay un reclamo hacia el desarrollo de protocolos que permitan volver a la actividad.

TURISMO

+ La mayoría de las empresas del sector turístico actualmente no se encuentran en actividad.

+ Si se extiende el ASPO, todos los subsectores del turismo consideran que su actividad puede verse afectada entre el corto y mediano plazo.

+ En cuanto al personal, hasta el momento no se ha llegado al punto de tener que suspender ni despedir trabajadores. Sin embargo, esta situación puede verse alterada de prolongarse el ASPO debido a la inexistencia de ingresos.

+ La reducción de la carga horaria en el personal administrativo es la principal medida adoptada, seguida por el recorte de personal temporario.

+ Las empresas del sector han implementado acciones de trabajo remoto sin necesidad de realizar una inversión adicional significativa.

+ La ausencia de ventas imposibilita el pago, en orden decreciente, de impuestos, proveedores y servicios en el mes de marzo. En tanto en el mes de abril se observa que todos los subsectores turísticos manifiestan de igual manera problemas de pago de impuestos, a proveedores, de sueldos, de servicios, y en menor medida, de alquileres.

+ El principal problema financiero mencionado es la ruptura en la cadena de pagos. Esta situación se agravará aún más de persistir el ASPO.

+ Hasta el momento no han podido acceder a las herramientas implementadas por el Gobierno por diversas causas; pero consideran que son fundamentales para el sector turismo.

+ Los empresarios no identifican problemas con los organismos públicos a partir del ASPO, pero ello podría cambiar en un futuro de continuar el sector sin funcionamiento.

+ Destacan la importancia del trabajo conjunto de los sectores público y privado para la obtención de soluciones rápidas y efectivas.

+ Desde el sector empresario se considera necesaria la ayuda del Estado para sobrellevar la crisis y evitar que el freno de la actividad tenga consecuencias en la supervivencia de las firmas.

COMERCIO

+ Es una de las actividades más afectadas ante la aplicación del ASPO: la mayoría de los locales se encuentran cerrados y aquellos que continuaron funcionando por ser actividades excluidas, vieron fuertemente disminuidas sus ventas por la poca circulación de personas en la vía pública.

+ A partir de abril, algunos comercios retomaron las actividades bajo la modalidad de trabajo remoto y a través de la entrega de productos vía delivery.

+ Sólo una pequeña proporción de empresas, especialmente las de mayor tamaño, contaba con sistemas de venta digital, mientras que los comercios más pequeños no suelen contar con la capacidad financiera para afrontar las inversiones necesarias para vender on-line, lo cual limita fuertemente su posibilidad de recuperación de ingresos.

+ El sector enfrenta importantes inconvenientes para el pago de salarios, impuestos, servicios y alquileres.

+ La fuerte caída en los ingresos de los comercios, sumado a la continuidad del ASPO y a la caída de la demanda, podrían terminar dando lugar a reducciones de personal.

+ En general, se reconoce buen acceso a algunas de las herramientas implementadas por el Estado hasta ahora.

+ Existe una gran preocupación por la continuidad de los comercios, dado que muchos aún no pueden operar y que hay una fuerte caída en la demanda (menor poder adquisitivo y cambio en los hábitos de consumo).

SINDICATOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES

+ Si bien se mantienen algunas actividades por su carácter esencial, éstas representan alrededor de un cuarto del total de los trabajadores sindicalizados.

+ Las organizaciones de la economía popular y las cooperativas sociales no logran generar las fuentes de ingreso necesarias para sus integrantes.

+ Se suma a la falta de actividad, una pobre aplicación de protocolos de prevención en los sectores que mantienen su actividad, o sobre-exigencia hacia los trabajadores en dichos sectores.

+ Se implementan múltiples estrategias: la autogestión de recursos y la interlocución con actores estatales o privados.

+ En general, se reconoce que las herramientas de apoyo propuestas por el Estado contemplan mayormente las necesidades de los trabajadores.

+ Existe una gran preocupación por la continuidad de las actividades y por las consecuencias potenciales del ASPO, especialmente en el empleo: mayores niveles de exclusión, precarización laboral, desempleo, pérdida del poder adquisitivo del salario y pobreza.

COOPERATIVAS

+ Aquellas organizaciones relacionadas con la pesca y sus procesos posteriores vieron casi detenida sus actividades ante la implementación del APSO.

+ Las cooperativas de seguros, consumo, seguridad, comunicación y servicios públicos continúan en actividad por la naturaleza misma de su rubro, pero se debieron ajustar los turnos de trabajo y las normas de seguridad e higiene.

+ La gran mayoría de las cooperativas de trabajo se encuentran produciendo menos del 20% de su nivel habitual o están completamente paradas, como es el caso de cooperativas de educación y de servicios profesionales.

+ En aquellas cooperativas cuya actividad no es esencial, se esperan serias dificultades para sostener a sus asociados, ya que los fondos de reserva y ahorros son insuficientes o nulos.

+ Las herramientas del Estado suelen no ser accesibles para las cooperativas, por la gran cantidad de documentación que se solicita.