El dramático testimonio de un paramédico que atiende la emergencia de COVID-19

¿Cómo se vive la emergencia por el nuevo coronavirus desde el interior de una ambulancia? Marcos Salvatierra, paramédico en Mar del Plata, compartió su testimonio sobre su nueva rutina y el miedo a la pandemia.

A continuación, se publica una Carta Abierta que el profesional de la salud envió a la redacción de El Marplatense.

No somos el enemigo

Desde el comienzo de la pandemia pareciera que las dotaciones de ambulancias nos hemos convertido en el enemigo principal de los centros de atención clínicas, hospitales y sanitarios.

Nuestro trabajo es de trasladar a pacientes que sufren patologías las cuales deben ser asistidas en estos centros. Entre ellas patologías respiratorias y pacientes con sospecha de Covid 19. Así como el personal de estas instituciones tenemos la obligación de atenderlos, es nuestra responsabilidad el tratar de solucionar el problema de salud.

Pero al llegar a estas instituciones nos encontramos con malos tratos, reproches y hasta insultos, por parte del personal de salud entre ellos administrativas, enfermeros, médicos y personal de seguridad.

Es algo lamentable oír excusas, como: “no te recibo el paciente porque no nos informaron de su llegada”, "yo no me voy a contagiar por reanimar este paciente" "Déjalo ahí, si se muere se muere" "Ustedes los que trabajan en la ambulancia tienen que venir al hospital para aprender más”.

Les recuerdo que nosotros, corremos el mismo peligro que ustedes de contraer COVID 19, y hacemos el trabajo pensando, en nuestra familia e hijos todos los días.

Elegimos hacerlo. Y nos gusta el trabajo que elegimos.

Muchos se ríen de nosotros, porque vamos equipados con trajes de aislamiento, carteras, máscaras, botas, y todo el equipo de bioseguridad que nos dan o podemos comprar.

No es divertido es incómodo, y muchas veces nos molesta para realizar las tareas dentro de la ambulancia en movimiento.

Recuerden que no solo vamos al Higa, donde hay un protocolo, vamos a varios centros de salud y todos tienen protocolos distintos, algunos sumamente mal organizados.

A donde ingresamos y directamente te echan sin ni siquiera ver al paciente, y lo derivan al hospital Allende. Cuando tienen capital directa, en esos nosocomios.

Los días pasan. Somos maltratados, como son los pacientes, y nos duele, ver la cara de desesperación de esos abuelos, cuando salen y no saben quién y dónde los van a atender.