La cooperativa Nuevo Amanecer donó 4500 litros de leche y la acción solidaria se extiende

La cooperativa Nueva Amanecer articuló, por propia iniciativa, con diferentes sectores productivos, la posibilidad de hacer un aporte a la sociedad más castigada por la pandemia del coronavirus. Y desde su inicio, el viernes 17 de abril, llevan 4500 litros de leche.

"Son tres mil litros de leches semanales que estamos destinando a la donación, con una iniciativa que arrancó el viernes pasado y es sorprendente la cantidad de gente que vino a aportar en nuestra donación, que se pudo llevar a cabo gracias a los trabajadores de la cooperativa, los productores tamberos, los referentes sociales de la Universidad, de Desarrollo Social y una farmacia del Puerto", confió uno de los cooperativistas Fabio Pandiani.

"Ayer nos mandaron las primeras fotos de los lugares donde llegó la leche y a uno le produce sensaciones encontradas: por un lado la tristeza de la situación que se atraviesa en los barrios, y por otro, la alegría de poder llegar a los más necesitados. Es un logro y un objetivo que tenía esta cooperativa", reflexionó.

En cuanto a la recepción de las personas beneficiadas, en la ciudad, Ayacucho y Tandil sostuvo que "desde los referentes que los reciben hasta la gente que consumen el producto, no tienen palabras de agradecimiento". Y destacó que "genera interés para extender la solidaridad. De hecho se comunicaron desde Necochea para saber cómo se puede articular para llevar la leche hasta allá y en la Costa Atlántica también".

Por último, y referido a la formación de la cooperativa hace siete años y el momento comercial que atraviesan, Pandiani confió que "si no hubiésemos tenido la cantidad de locales nuestros que hoy están abiertos, la cooperativa no hubiera subsistido. La cadena de negocios está facturando cada vez más, sin dejar de atender la cuestión social ya que cada semana a descuentos para diferentes sectores. Fue clave abrir las bocas de venta directa y no depender de almacenes u otros comercios".