Alberto Fernández: "hay una campaña para acusar al Gobierno" de liberar presos

El presidente Alberto Fernández aseguró que existe "una campaña mediática" que busca "acusar al Gobierno de querer facilitar la libertad" de personas detenidas con condenas y recordó que organismos internacionales y de derechos humanos formularon recomendaciones para "evitar el hacinamiento en las cárceles" ante el coronavirus.

"Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados", señaló el Presidente desde Twitter.

El jefe de Estado remarcó que "el riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana", por lo que las "cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad".

"Organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos", enfatizó, y afirmó que "muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo" y "han conmutado penas, indultado condenas y dejado el tema en manos de la Justicia".

La Defensoría General de la Nación recomendó hoy a sus funcionarios renovar o instar "la agilización de los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro" de los acusados que se encuentran detenidos "en situaciones específicas".

Por "situaciones específicas" el organismo se refiere a presos incluidos en el grupo de riesgo y detenidos con prisión preventiva por delitos leves o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo o cuando la duración de la detención cautelar haya superado los plazos previstos por ley.

Al respecto, el Presidente sostuvo que "en Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades", recalcó.

En la misma línea, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que "es falso que exista un plan" de su administración para "liberar masivamente presos".

También desde Twitter, el mandatario provincial agregó que "es inverosímil porque pura y simplemente el Poder Ejecutivo no encarcela, ni libera ni decide libertades condicionales. El Poder Judicial tiene esas atribuciones y respeto la división de poderes", consignó.

La Cámara Federal de Casación había recomendado hace dos semanas otorgar la prisión domiciliaria a presos no violentos para prevenir la propagación del coronavirus entre la población carcelaria, bajo los "mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder", y sólo para casos de "prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo".

También sugería ese beneficio para cuando hayan vencido los plazos de prisión preventiva establecidos por la ley; para las "personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la condena"; para aquellos sentenciados a penas de hasta 3 años de prisión y para quienes estén "en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional".

Estas medidas alternativas también deberían ser adoptadas en beneficio de "mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas; personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores; personas con discapacidades, inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, pulmonares y VIH".

Fuente: Télam