Cuarentena “optativa”: cómo es la nueva fase que analiza el Gobierno para el 11 de mayo

Un integrante del comité de expertos que asesora al Gobierno en las medidas de aislamiento para evitar la propagación del coronavirus reconoció que se analiza la posibilidad de otorgar una “cuarentena optativa” a partir del 11 de mayo. ¿En qué consistiría la medida?

Si bien se trata de un esbozo que requiere el filtro de todos los expertos del comité asesor y un acuerdo con los gobernadores de todo el país, en el Gobierno ya analizan la posibilidad de que, a partir del lunes 11 de mayo, la “cuarentena administrada” dé lugar a otra bautizada como “optativa”. Con ella se habilitaría un relajamiento general de las medidas de encierro, pero apelando a la responsabilidad de los ciudadanos en el uso de tapabocas y el mantenimiento de la distancia social. Además, se espera que las salidas sean solo las indispensables.

Quien dio el visto bueno para esta posibilidad fue el médico infectólogo Eduardo López, quien propuso en primer lugar aplicar este sistema para la reactivación de la industria. “Falta la unión de los expertos del COVID-19 con las cámaras de la industria, para generar un protocolo en común”, sostuvo en declaraciones radiales.

No obstante, para que se avance seriamente con esta posibilidad el desarrollo de la curva debería mantenerse como hasta ahora, completamente aplanada. La gran duda sigue siendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el ritmo de contagio es mayor a la media nacional y al resto de las provincias. En algunas jurisdicciones como Formosa o Catamarca no se detectaron casos positivos, mientras que otras no registraron prácticamente nuevos enfermos en todo abril.

“La curva en el país sube suavemente. Vamos bien. Los casos que aparecen eran esperables. En algunas provincias y la curva está plana, casi sin contagios”, indicó López, quien puso en dudas cómo podría aplicarse este sistema en el transporte urbano del AMBA.

¿Una cuarta fase relajada?

En la fase 3 de la cuarentena, que comenzó el 27 de abril pasado, el Gobierno amplió las excepciones y habilitó a que municipios y provincias dispusieran salidas recreativas de una hora diaria, para amenguar los efectos del encierro.

En el Gobierno ahora abrieron las consultas para ver de qué forma se podría abrir un poco más la cuarentena, y entre las opciones figura la habilitación de tránsito para quienes deseen salir de su casa, pero siempre bajo estrictas medidas de protección.

Todo dependerá, como siempre, de la palabra del comité de expertos, de la opinión de los gobernadores y de la progresión de casos de la próxima semana. De darse, además, en el Gobierno advierten que un rebrote podría hacer que se retrotraiga la medida.

