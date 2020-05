Se pone en marcha la Liga de E-Sports "El Trébol"

Este viernes se sorteó el Torneo de FIFA 20 que dará comienzo a las competencias de E-Sports, en donde distintos jugadores de nuestra Unión representarán a sus equipos en un torneo de fútbol virtual.

Las competencias cesaron, pero desde la Unión de Rugby de Mar del Plata se buscó la forma de seguir fomentando la competitividad, el trabajo en equipo y, sobre todo, la camaradería entre los jugadores de todos nuestros equipos que componen la URMDP.

Es por ello que se pensó en alguna manera de estimular a nuestros jugadores, y se pensó la forma de armar un torneo en donde tengan chances de participar representando a su Club, y que se forme una competencia entre los mismos, aunque no haya una guinda de por medio.

Con el asesoramiento de Juan Céspedes, organizador de eventos de E-Sports en Game Over y entusiasta de los mismos, quedó conformado este torneo de FIFA 20 para Play Station 4 en donde participarán: Villa Gesell, San Ignacio, Los 50, Unión del Sur, Pampas, Pueyrredón (con equipos A y B), Campo de Pato (A, B y C), Biguá (A y B), Los Cardos (A y B), Mar del Plata Club (A, B y C), Universitario (A y B), Sporting (A, B, C, D y E), Comercial (A y B), y Camarones.

El Torneo tendrá una primera fase de Zona de Grupos de tres equipos, en donde los equipos quedarán divididos de la siguiente manera:

GRUPO A

Pampas

Biguá B

Sporting D

GRUPO B

Sporting E

Los Cardos B

Mar del Plata B

GRUPO C

Universitario B

Pueyrredon A

CSCP B

GRUPO D

Union del Sur

Pueyrredon B

Bigua A

GRUPO E

CSCP A

Comercial B

Universitario A

GRUPO F

Comercial A

CSCP C

Mar del Plata C

GRUPO G

Sporting A

Sporting B

Camarones

GRUPO H

Mar del Plata A

Los Cardos A

Sporting C

La Liga de FIFA 20 "El Trébol" se jugará con la misma modalidad de un Seven. Es decir, el primero de cada grupo va a Copa de Oro, el segundo a Copa de Plata y el tercero a Copa de Bronce, asegurando de esta forma que todos jueguen una buena cantidad de partidos. Los resultados de los cotejos se irán reflejando en nuestras Redes Sociales y en nuestra Web.