Urgente: 21 pasajeros tenían fiebre en el micro interceptado esta madrugada

21 de los 41 pasajeros del micro interceptado esta madrugada con trabajadores "golondrinas" que venían desde Corrientes tenían fiebre. Eso se desprende de la información que tuvieron los responsables de la secretaría de salud que activaron, como adelantó El Marplatense, el protocolo saniotario.

Las tomas de la temperatura las realizaron, primero, personal policial con pistolas láser y luego personal de una ambulancia afincada habitualmente en Gloria La Peregrina perteneciente al SAME.

Los trabajadores fueron trasladados a un hotel que contrató la empresa pesquera quien en estos momentos realiza otros controles. "Si no tienen resultados negativos desde el hotel no se mueven y no van al puerto a embarcarse", comentó una fuente.

A las 6 de éste sábado, en el retén ubicado en la autovía 2, personal de seguridad y de la CNRT interceptaron a un micro de transporte de una empresa privada que traía trabajadores "golondrinas" a Mar del Plata. En el marco del DNU presidencial vigente y al no tener documentación que lo avale, se procedió a trasladar a la unidad y a las personas a un hotel para llevar adelante los protocolos sanitarios.

Gran indignación despertó en la mañana de hoy en el coordinador de la seguridad, Rodolfo Iriart quien como en semanas pasadas mostró su malestar porque "sigue habiendo irresponsables poderosos que no creen que el virus podría entrar de esta forma a las ciudades", indicó en su cuenta de Twitter.

Son trasladados para cuarentena obligatoria hasta hotel desp de hacer evaluación médica. A pesar de los protocolos sigue habiendo irresponsables poderosos q no creen q el virus podría entrar de esta forma a las ciudades. — Rodolfo Manino Iriart (@ManinoIriart) May 2, 2020

El micro de la empresa "Bus de los Esteros" transportaba a 41 correntinos que venían a Mar del Plata para trabajar de manera eventual en la pesca. No es la primera vez que esto ocurre, desde que se decidió implementar el control estricto en los ingresos a la ciudad y por el cual se dispone actualmente de 7 retenes.

Una vez interceptados por el control, autoridades de seguridad y del SAME resolvieron trasladar la unidad a un hotel céntrico de los que dispone el municipio para alojar personas que vienen de otros lugares. Una vez allí, personal de salud comenzaba a realizar el protocolo sanitario que consiste en tomarles la fiebre y hacer los hisopados para descartar síntomas de coronavirus.

Desde la CNRT comunicaron que el micro de pasajeros fue trasladado a la Estación Ferroautomora a la espera de que los choferes puedan aportar la documentación que avale su normal circulación, caso contrario se les secuestrará la unidad.

EN DESARROLLO