Cafeterías habilitadas: "Tenemos que poner mucha fuerza, nada va a ser fácil"

Luego de que la Comisión Especial de Reactivación Económica avaló una "prueba piloto" para los cafés de Mar del Plata, sugerencia que, finalmente fue aprobada por un decreto del Ejecutivo, con una duración de una semana, desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), se mostraron con expectativas, apelando a la responsabilidad de todos para poder continuar y sumar más actividades.

"Estamos muy contentos, necesitábamos esta automatización porque el sector está sumamente complicado. Esperamos que con esta medida la sociedad se concientice, de que cada establecimiento cumpla con los protocolos como corresponde, porque esto es sumamente importante para que esto no vaya para atrás", manifestó Nancy Todoroff, secretaria de UTHGRA, en declaraciones al programa "Antes que sea Tarde" por Radio Mitre Mar del Plata.

En referencia a la cantidad de locales que abrirán a partir de hoy, Todoroff sostuvo que "todavía no tenemos los números, porque no todos estaban dispuestos a abrir, ya que hay establecimientos grandes que con la ocupación que están autorizados a tener, no les serviría. El sábado seguramente ya vamos a tener un número más acertado de cual es la cantidad de establecimientos que abrieron".

"Para la prueba que comenzamos este viernes ya tenemos un equipo de trabajo con el cual recorreremos los establecimientos y corroborar como va todo, cuales son los establecimientos que abrieron y para hablar mas claramente sobre el traslado de los trabajadores y el transporte público", subrayó.

Al ser consultada por la actualidad del sector, la secretaria de UTHGRA Mar del Plata señaló que "hubo 8 establecimientos que tuvieron que cerrar, en muchos casos por el tema del alquiler y los gastos fijos que son muy difíciles de pagar estando con las puertas cerradas. De todas maneras a esta apertura le tenemos que poner mucha fuerza, nada va ha hacer fácil, estamos en una época difícil para Mar del Plata en tiempos normales y con esta pandemia todo se agrava".

"De todas maneras esta apertura es un gran respiro y creo que de a poco vamos a poder ir avanzando. En principio esto es para los bares y casas de comidas rápidas, pero también está pensado aplicarlo a cervecerías, restaurantes, aunque dependerá de la conducta que tengamos todos y de como se cumpla el protocolo en cada establecimiento", destacó Todoroff.

"Necesitamos que el sector comience a reactivarse lo antes posible. Nosotros en el mes de mayo tuvimos muchos conflictos con respecto a los salarios de los trabajadores y julio va a estar muy difícil, ya estamos teniendo reclamos más allá de que estamos en los primeros días, teniendo en cuenta que también viene el tema del aguinaldo y la situación está muy difícil, por lo que tenemos que ir viendo como se van resolviendo todos estos temas", aseguró.

Finalmente, sobre el cobro del medio aguinaldo, Todoroff indicó que "algunos pocos lo han cobrado, teniendo en cuenta que todo se ha demorado teniendo en cuenta que no hubo acuerdo entre las cámaras de FEHGRA y el sindicato. Se pedía pagar el aguinaldo en cuotas y el sindicato, no estuvo de acuerdo".