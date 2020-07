Fin de semana con café: "Hubo un aumento en las ventas del 35%"

La "nueva normalidad" viene avanzando en Mar del Plata y el fin de semana que pasó fue de alegría entre los marplatenses que, como ocurrió con los comercios minoristas de bienes no esenciales, salieron a efectuar la "prueba piloto" de las cafeterías, habilitadas gracias a la creación de la Comisión Especial de Reactivación Económica.

El Marplatense habló con diferentes cafeterías para conocer el balance de la reapertura y aseguraron que hubo un aumento en las ventas de entre el 30 y el 40 %.

Gonzalo Galende, el barista de un café ubicado en la esquina de Güemes y Avellaneda, indicó que tuvieron "mucho trabajo". "La gente entendió el tema del horario, hasta cuándo se podía y hasta dónde y fueron súper comprensivos con la reducción de carta", contó.

"Nosotros aclaramos a los clientes que más de 40 minutos no pueden estar y lo aceptaron y respetaron, hubo recambio de gente", explicó.

En cuanto a la diferencia de ventas con el take away, Galende aclaró que no llevaron a cabo esa modalidad, "reabrimos recién ahora con la posibilidad de trabajar con las mesas", señaló y trazó un balance económico: "Tuvimos una venta de un 35 % de lo que se facturaba antes en un sábado o domingo".

Por el lado de las trasversales, Agustín Loustaunau, encargado de un café en Alvarado entre Güemes y Gral. Alvear, expresó que "pareció un día normal como antes de la pandemia". "Vino mucha fente y fue muy respetuosa, no se acumuló gente ni afuera ni adentro, y eso es importante por que la idea es que esto siga, que no volvamos para atrás", manifestó.

Al consultarle también si las personas respetaron el tiempo de permanencia, dijo que "mitad y mitad". "Hubo gente a la que tuvimos que decirle que no se podía quedar después de los 45 minutos, pero en líneas generales fue bastante bien", señaló.

En este caso sí estaban haciendo delivery, y explicó que "se frenó a partir de este fin de semana que la gente pudo volver, y la diferencia se notó".

Raúl Mayo, mozo en un café ubicado en Castelli casi Güemes, contó que "la gente de la Municipalidad pasó por varios cafés". "Más que nada querían que no se junte la gente afuera y que se respete el tránsito en el salón", especificó.

"Parecieron días de temporada, lleno de gente, pero fue muy respetuosa con todas las medidas pedidas. Nosotros trabajamos con clientela, pero se pudo notar alguna que otra cara nueva. Veníamos haciendo delivery pero con la reapertura, aunque no llegaron a duplicarse, aumentó bastante la venta", indicó Mayo.

Por el lado de la zona de Alem, Agustín González, encargado de una cafetería ubicada en Alem entre Matheu y Quintana, dijo que tuvieron "un aumento de un 30 o 35 % más de lo que veníamos generando con delivery y take away".

"Fue un muy buen fin de semana, tanto en lo protocolar como en lo administrativo. La respuesta del consumidor fue muy buena, supieron entender las medidas que hemos tomado", manifestó. Sin embargo, agregó que "en la calle se notó mucha más gente que la que correspondía que esté dando vueltas".

Además, agregó que como siempre trabajan con la misma clientela, pudieron notar un "gente que antes no venía". "Vinieron más de lo que esperábamos y nueva, por lo que para el fin de semana que viene vamos a estar más preparados todavía", concluyó.