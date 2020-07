Kimberley: a 365 días del Centenario, celebra sus gloriosos 99 años

Por Marcelo Marcel

¿Quién no aprendió a nadar en su complejo Natatorio?, ¿quién no llevó a su hijo, sobrino o ahijado a su bello Jardín de Infantes Dragoncito Verde? ¿Quién no fue, al menos una vez, a ver al "dragón" en un partido de los viejos nacionales o escuchó una anécdota de nuestros mayores?, ¿quién no vivió desde cerca alguna vivencia de los bailes y los recitales de grandes figuras?, ¿quién no tuvo un poco de orgullo al ser marplatense de que Francia haya vestido los colores verdiblancos en el Mundial 1978?, ¿quién no...?

Y así pueden seguir muchos interrogantes que conducen a una respuesta evidente. El club Atlético Kimberley celebra este 6 de julio sus 99 años de vida y si bien no es dueño de una vidriera popular, no hay dudas que se trata de una de las instituciones socio-deportivas más importantes de la provincia de Buenos Aires.

Cultor de un semillero deportivo de excelencia no solo en el fútbol o el básquetbol, sino de exponentes que alcanzaron metas internacionales en natación o atletismo, el patín carrera y sus actividades sociales colocaron a Kimberkey en un club modelo que alcanzó su mayor pico social sobre finales de los 70 cuando llegó a tener más de 70 mil socios.

A lo largo de los años el club se fue forjando por el trabajo de varias familias que dieron su apoyo y muchas horas en pos del beneficio de Kimberley. El crecimiento no solo permitió tener una sede social envidiable sino mejorar su campo deportivo ubicado en Polonia y Vértiz, con estadio habilitado, canchas de fútbol menor, desde donde salieron valores como Alejandro Giuntini, Lucas Martínez Quarta, Fabián Cubero y un poco más atrás en el tiempo, Ricardo Albibeascochea que jugó en europa, Jorge Santecchia, Roberto Mario Gómez o Eduardo Bacigalup, entre tantos.

Hoy, Luciano Mignini, apellido ilustre para el club "verdiblanco", es la renovación de una dirigencia joven que aprendió a dar los pases viendo desde cerca a aquellos que marcaron un camino de humildad, laboriosidad, sentido de pertenencia y, de puertas abiertas a la comunidad.

En un año atípico, el Club Atlético Kimberley celebra su aniversario número 99 a través de sus redes sociales repasando la historia de la institución bajo el lema “cada vez más grandes”.

Su presidente, Luciano Mignini, habló sobre la situación que están atravesando y dejó un claro mensaje para toda la familia kimberleña. "Nadie iba pensar que el 6 de julio los clubes iban a seguir estando a puertas cerradas, es por eso que este festejo previo al centenario tiene una mezcla de sensaciones por no poder celebrar en los gimnasios de la sede social como es habitual año tras año".

“Hoy nos toca pasar por un aniversario diferente pero no menos importante que los anteriores. Obviamente que uno se lo imaginaba de otra forma, más pensando que el que viene es tan importante pero la realidad es esta y por eso desde el martes vamos a empezar a trabajar en la fiesta de los 100 años”, afirmó Mignini.

A su vez, el actual presidente del club agregó: “Lo que más deseo en este momento es agradecerle a toda la familia que compone al club, ya sean empleados, socios, hinchas y los mismos deportistas que han entendido la situación que estamos atravesando y hacen todo lo posible para que el club siga funcionando. Ese es el mejor regalo que podemos recibir en una fecha como esta.

Pero pese a la situación, la comisión directiva liderada no ha frenado con su trabajo desde aquel 19 de marzo. “Estoy orgulloso de la gente que me rodea porque desde el primer minuto se mostraron predispuestos a ayudar y conseguir desde materiales para el mantenimiento del club hasta para cocinar y poder afrontar los gastos fijos que tenemos”, sostuvo el presidente.

Antes de finalizar su mensaje, Mignini volvió a dejarle un mensaje a los socios: “que el club esté cerrado no significa que no esté funcionando, y eso es gracias a cada uno de los que siguen ayudando a que la rueda no pare. Como siempre digo, el club es de los socios, y durante estos cuatro meses lo han cuidado y apoyado como tal”.

Por otro lado, en las redes sociales del club se subió un video con fotos en el que se repasan todas las actividades de la institución a lo largo de la historia hasta el presente bajo el lema “Cada vez más grande”. Por otro lado, se los convocó a los deportistas de cada una de estas disciplinas a compartir una imagen con la camiseta de Kimberley utilizando el hashtag “#FelizAniversarioDragón”.

99 años de pura pasión! Ahora a pensar en el centenario! #FelizAniversarioDragón 💚🇳🇬🐉💚 pic.twitter.com/xWTWM4Tyz7 — Club Atlético Kimberley (@ClubKimberleyOK) July 6, 2020

Kimberley está cerca de los 100 años. Cada día más cerca. Solo faltan 365 días, una cifra escasa comparada con la cantidad de logros, títulos, personas y anécdotas que tiene en sus vitrinas que son miradas por todos los que de algún modo u otros hemos pasado por la sede social de avenida Independencia 3030. La historia de Kimberley se escribe con letras de oro. Llegar a los 100 será algo lógico dentro del proceso de crecimiento. Kimberley ya fue grande desde que nació.