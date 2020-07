Dos años de la desaparición de Pablo Soler: "No descansamos nunca"

Pablo Soler estaba el 7 de junio de 2018 en su barrio, Parque hermoso, "dónde se movía, no andaba por el centro", expresó su hermana, Jesica, al contar que desde ese día no supieron más nada de él y "desapareció como por arte de magia".

"Nunca más nadie lo vio y hasta el día de la fecha no se sabe lo que pasó con Pablo. Se ha llamado a gente que lo rodeaba a él a declarar, pero no sirvió para avanzar", explicó.

A pesar de que la Justicia intervino en el caso, "es muy lenta, y para pedir rastrillajes tardaron meses", dijo Jesica. "Los primeros pasos que tendría que haber dado la policía de Parque Hermoso no se dieron, empezaron a actuar cuando lo tuvo DDI. Hicieron las cosas mal desde el primer día", indicó.

"Recién después de los seis meses de la desaparición de Pablo la causa empezó a avanzar, pero hace dos años que estamos atrás de esto. No paramos un día, no descansamos nunca, lo buscamos por todos lados y no aparece. Lo único que escuchamos son dichos de barrio", manifestó Soler.

En cuanto a la marcha, Jesica expresó que "la idea es movilizar al vecino que haya escuchado o visto algo, que se ponga un poco en nuestro lugar y lo diga". "Nadie aporta nada, es bastante duro. Hace muchos años que tratamos transmita alguna información, pero no hay manera", expuso.

"Si no se avanza en la causa el día 6 de agosto haremos otra", concluyó Jesica para reafirmar que seguirán exigiendo justicia.