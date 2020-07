Un bebé nació con el DIU de su madre en la mano y se volvió viral

La foto recorrió de un bebé que vino al mundo en Vietnam agarrado del DIU que se había implantado su madre recorrió el mundo en las últimas horas y dio mucho de qué hablar.

Según informó el VN Express, un periódico en línea vietnamita, la madre, de 34 años, ya había tenido dos hijos antes y hacía dos años que el ginecólogo le había colocado este anticonceptivo para evitar un nuevo embarazo.

Sin embargo, este falló y se quedó embarazada. Así, la consecuencia final fue que en el nacimiento de su bebé, el DIU salió al mismo tiempo de su útero y fue agarrado por el pequeño.

Baby holding an IUD

“After delivery, I thought him holding the device was interesting, so I took a picture. I never thought it would receive so much attention,” said Tran Viet Phuong, head of the hospital’s second obstetrics department.#NewBornBaby

Ctto FB pic.twitter.com/9u22d6FowM

— KAMI (@KAMIcomphnews) July 4, 2020