Pusieron en marcha un vehículo utilitario del Emder

La Asociación de Talleristas Automotores Marplatenses y Cámara de Repuesteros del Automotor de Mar del Plata lograron la recuperación y puesta en valor del vehículo utilitario del Ente Municipal de Deportes.

La camioneta directamente no arrancaba y, de hecho, desde la ATAM comentaron que "se hicieron varios trabajos en la camioneta que no funcionaba, tenía roturas en la caja de cambios, no frenaba".

Los arreglos llevaron un tiempo, pero pudieron realizarse gracias al aporte y donaciones de los repuestos faltantes. Además de lo mencionado, se hicieron trabajos de cerrajería, cambio de aceite y quedó preparada para volver a ser utilizada por el municipio.