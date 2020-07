Montenegro: "Nosotros trabajamos como si hubiese circulación viral"

El Intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, respondió este jueves las inquietudes de los marplatenses a través de un vivo desde su cuenta de Facebook, luego del nuevo récord en un día de casos positivos por coronavirus.

"Hoy tenemos 29 casos, alrededor de 20 en una sola institución de salud. Son casos muy focalizados. Estamos en la investigación de los contactos estrechos de cada uno de ellos", indicó.

De esta manera, fue consultado por la posibilidad de volver a fase 3, y el jefe comunal dijo que "todavía no". "Los números no indican eso. No tenemos cama COVID-19 ocupadas. Si bien los contagiados eran enfermos que ya estaban internados, vamos monitoreando la evolución de ellos, pero no hay en uso ningún respirador. Si esto llega a variar generaremos cambios para cuidarnos", manifestó.

"Nosotros trabajamos como si hubiese circulación viral. Como ya dije no nos va a temblar el pulso si es que tenemos que volver para atrás", señaló Montenegro.

Asimismo, frente a la extensión de la prueba piloto y el horario de las cafeterías, hasta el 16 de julio, que coincide con la fecha final de la nueva etapa de aislamiento, Montenegro dijo que "todavía no sabe qué va a pasar" y de esta manera, volvió a instar a los marplatenses a "ser responsables".

"Si cumplimos los protocolos, por más que haya circulación, uno no se contagia. Lo más importante es la responsabilidad de cada uno de nosotros", enfatizó.

Por otro lado, fue consultado por los casinos, y especificó que "dependen de Lotería, lo cual es provincial". "Es una decisión mas allá de lo que pueda definir el municipio. Además, al ser cerrado es una de las cosas que se evalúan con cuidado", expresó el Intendente de General Pueyrredon.

En cuanto a las reuniones familiares con no más de 10 personas, Montenegro señaló que actualmente "la prioridad es la reactivación económica". "Hoy lo que pido es que seamos respetuosos, sobre todo de los que están hoy con la posibilidad de tener su trabajo, porque si no nos cuidamos y se vuelve para atrás", reiteró.

Además, expresó que "extraña las reuniones con los vecinos". "Me llenaban de energía, porque es una información muy buena, ellos te cuentan las problemáticas. Vamos a ver si más adelante las podemos hacer con distanciamiento. Por ahora estamos haciendo reuniones de zoom, con distintos barrios, con colegios, diferentes empleados de sectores, para poder tratar de escuchar a todos", indicó Montenegro.

En referencia al turismo, el jefe comunal remarcó que "todavía no se puede"."Estamos con un cuidado muy estricto de entrada a nuestra ciudad. Solo residentes marplatenses que vuelven o habilitados para trabajar, o por una actividad de fuerza mayor", subrayó.

Asimismo, dijo que "las líneas interurbanas también están suspendidas". "Es un decreto nacional que lo prohíbe. Hablamos con los intendentes vecinos, pero nosotros somos una ciudad con más circulación. Yo soy muy cuidadoso de no generar un problema, y por eso ellos también son muy estrictos en el ingreso a su ciudad", puntualizó Montenegro.

En cuanto a las nuevas actividades habilitadas, las de pesca y remo no están permitidas en la Laguna de Los Padres, y explicó que "no es por un tema de protocolo, si no por el movimiento que genera".

Por otro lado, mencionó que "los shoppings están expresamente prohibidos"."Lo seguiremos hablando con los epidemiólogos para ver que posibilidades se pueden armar", indicó.

Por último, habló sobre los jardines maternales. "Es muy difícil el cumplimiento de cualquier protocolo con los más chicos. Cuando llega la forma de comunicarse es con el contacto. Un niño se golpea y es complicado no abrazarlo. No es un tema tan simple. Les pido que tengamos un poco más de paciencia", concluyó.