Un proyecto busca sumar una tercera opción a los sexos en el DNI, pero hay críticas

Un proyecto de ley que busca sumar una tercera opción a “masculino” y “femenino” en el DNI fue presentado en las últimas horas, pero tuvo críticas por parte de los colectivos de diversidades que consideran que la categoría “otra”, que se incluiría, “desapodera las identidades”.

La iniciativa, de la diputada nacional por Juntos por el Cambio, Josefina Mendoza, no plantea eliminar la categoría “sexo” del documento nacional de identidad, como sí ocurrió esta semana en Holanda, sino sumar la opción “otra” para quienes no se perciban dentro de la categoría M (masculino) ni F (femenino).

No obstante, el proyecto recibió fuertes críticas. El objetivo, dice en su primer artículo, es “representar el ejercicio del derecho a la autopercepción de género y reconocer aquellas identidades diferentes a varón/masculino o mujer/femenino de la concepción binaria de género, para toda persona que lo solicite”.

“Sabemos que la palabra ‘otra’ se queda corta, por eso pusimos que, en el caso de optar por esta tercera opción, el RENAPER (Registro Nacional de las Persona) determinará la denominación final”, dijo la autora del proyecto al portal Infobae.

“Estamos hablando de una multiplicidad de identidades, decir ‘otra’ desapodera a las identidades en una masa universal que no dice nada y nos vuelve a invisibilizar. Además, siguen ejecutando el binarismo: ‘lo masculino’, ‘lo femenino’ y ‘lo otro’. Lo otro como lo raro. No me parece inclusivo sino todo lo contrario, me parece despectivo”, explicó Lara Bertolini, activista y teórica travesti, quien presentó un recurso extraordinario para que su DNI diga “femineidad travesti”, con el que planea llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Y agregó: “‘Otra’ no es una identidad, es una cosificación. Lo que se busca es una validación identitaria de los grupos que han sido vulnerados, no podemos generar una nueva invisibilización social’.