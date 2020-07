Probarán una vacuna contra el coronavirus en Argentina

El laboratorio Pfizer y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, confirmaron este viernes que Argentina ha sido seleccionada para probar una vacuna contra el coronavirus.

La inclusión de un centro en Argentina para estudios clínicos Fase 2b/3 está planificado para inicios de agosto, sujetos a la aprobación regulatoria de la ANMAT.

Nicolas Vaquer, gerente General de Pfizer Argentina y el investigador principal Dr. Fernando Polack han informado de este avance al presidente Alberto Fernández en una reunión en persona.

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense reconoció esta mañana que la Provincia "está en conversaciones para entrar en ensayos clínicos" cuando estén las condiciones para testear en humanos.

Según consideró el funcionario en declaraciones a Telefe, “con que el 50% de la gente que recibiera una vacuna pasara a tener casos leves o no tener la enfermedad cambiaría toda la gestión de la enfermedad”. “Ya no se nos atoraría el sistema de salud, entonces estamos muy esperanzados”, aseguró, al tiempo que destacó: “La ciencia nos va a dar una respuesta y cuando eso llegue vamos a poder decir ‘acá no tuvimos miles y miles de muertos’ y allí valoraremos los argentinos el esfuerzo que se está haciendo”.

La selección de un centro en Argentina para llevar adelante estos estudios estuvo basada en distintos factores, los cuales incluyen la experiencia científica y las capacidades operativas del equipo del investigador principal, la epidemiología de la enfermedad, así como la experiencia previa de Argentina en la realización de estudios clínicos.

El Dr. Fernando Polack, director Científico de la Fundación INFANT e investigador principal del estudio declaró: “Estamos orgullosos de que la comunidad científica en Argentina tenga un papel clave en los esfuerzos de investigación global y en la lucha contra COVID-19. Nos tomamos esta responsabilidad muy seriamente y confiamos en que la ciencia ganará”.

Ambas compañías han declarado previamente que esperan poder comenzar con los estudios Fase 2b/3 en julio, a la espera de las aprobaciones regulatorias apropiadas, en mercados globales seleccionados. El inicio del estudio clínico en Argentina está planificado para inicios de agosto, sujeto a la aprobación regulatoria de la ANMAT.

Pfizer y BioNTech continuarán evaluando el plan de desarrollo clínico a lo largo del tiempo para determinar la necesidad y viabilidad de sitios adicionales.