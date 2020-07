La historia detrás del robo de "Tango", un caballo que ayudaba a un nene con dislexia

Por Germán Ronchi

Cristian, un nene de 13 años del barrio San Patricio, padece dislexia y hace una semana que no sabe nada de Tango, su caballo con el que hacía terapia desde hacía menos de un mes.

La dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, que se da en personas que no presentan ninguna discapacidad física, psíquica ni sociocultural y cuyo origen parece derivar de una alteración del neurodesarrollo.

La equinoterapia es una técnica empleada por profesionales de la salud física o mental, para promover la rehabilitación de niños, adolescentes y adultos a nivel neuromuscular, psicológico y cognitivo, por medio del caballo como herramienta terapéutica y coadyuvante.

Por ello, Sonia y su marido decidieron hace menos de un mes comprar un caballo para Cristian. Y el sábado 4 de julio, Tango fue atado junto a Maya, el otro equino de la familia, y horas más tarde el macho ya no estaba. Situación que aporta a la teoría que fue robado.

La familia vive en la intersección de las calles 20 y 463, y ya radicaron la denuncia en la comisaría, al tiempo que lo siguen buscando por toda la zona.

Fue Sonia quien conversó con El Marplatense y contó lo sucedido hace una semana y la historia entre Cristian y Tango, que habitualmente estaba en el patio de la casa, pero para el niño con dislexia, era mucho más que una mascota.

"El sábado a las seis de la tarde, mi marido y Cristian fueron a atarlo enfrente de casa, pero cuando fueron a buscarlo horas más tarde ya no estaba. En principio, creímos que se podría haber escapado. Lo buscamos por todos lados. Fuimos por acá, Playa Serena, Acantilados, pero no tuvimos éxito. El lunes me avisaron que lo habían visto en el barrio Mar y Sol, falté al trabajo y salí a buscarlo. No hubo novedades y estamos buscando todavía", relató la madre del niño.

"Si hubiese estado suelto, ya habría aparecido. Y lo más extraño es que Maya también estaba atada junto a él. Además tenemos un whatsapp de seguridad entre los vecinos de San Patricio y nadie vio nada. Por eso creemos que lo robaron", continuó.

Tras recomendaciones de profesionales y la pasión de Cristian por estos animales, es que decidieron aplicar la equinoterapia. "En el 2015 le diagnostican dislexia, le cuesta tanto la lectura como la escritura. Este año ya estaba cansado de ir psicopedagógas y psicólogos, porque debía cumplir horarios aparte de los del colegio y está entrando en la adolescencia. Por eso decidimos comprarle un caballo como forma de recreación, para que haga una terapia y avance. Cristian se la pasaba con Tango", confió Sonia.

Al tiempo que detalló que "además Cristian, de chiquito, ama a los caballos. Siempre quiso uno y tenerlo conlleva muchas cuestiones complicadas. Con mi marido íbamos a El Alba, que hacen equinoterapia, entonces nos pareció una buena idea. También pasaba que no podíamos tenerlo antes porque vivíamos en la ciudad, hasta que este año nos mudamos a San Patricio, que es más rural".

En cuanto a la intervención terapéutica de Tango en la vida de Cristian, la madre destacó que "ha sido de gran ayuda porque al tener esa dificultad, le costaba mucho agarrar los libros. Incluso uno de estos últimos días lo llamé para hacer una tarea, vino a su habitación y se puso a hacerlo solo, cuando siempre estuve al lado yo ayudándolo".

Luego de una semana en la que consiguieron dar con el dueño anterior de Tango, hacer los papeles de compra y venta, radicaron la denuncia en la Comisaría de Playa Serena. La búsqueda continúa.